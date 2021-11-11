Галимова: QR-коды в общественном транспорте Татарстана введут после 20 ноября

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В казанском Кремле пока не называют точную дату, с которой в общественном транспорте Татарстана начнут действовать QR-коды. Как сообщила «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, ожидается, что это произойдет после 20 ноября. Власти обещали уточнить информацию.

Отметим, что введение QR-кодов в общественном транспорте власти Татарстана анонсировали в прошлую субботу, 6 ноября. Тогда же они сообщили, что эта система начнет действовать с 22 ноября.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Сегодня стало известно, что в Татарстане систему QR-кодов внедрят во всем внутриреспубликанском общественном транспорте — городском, пригородном и межмуниципальном. Допуск в него будет осуществляться при предъявлении:



QR-кода, полученного на портале «Госуслуги», который выдается прошедшим полный курс вакцинации или переболевшим COVID-19;

QR–кода о наличии медотвода.

Что касается последнего, то сейчас Минздрав Татарстана разрабатывает единый QR-код, который планируется выдавать татарстанцам, имеющим медицинский отвод от вакцинации против коронавируса. Подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина