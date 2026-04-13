В России зарегистрировали мРНК-вакцину против колоректального рака

Препарат стал второй отечественной разработкой в линейке персонализированных онкологических вакцин

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило разрешение на клиническое применение персонализированной вакцины «Онкорна» для лечения колоректального рака. Препарат стал второй отечественной разработкой в линейке персонализированных онкологических вакцин, сообщает ТАСС.

«Онкорна» создана на основе липидных наночастиц с синтезированной матричной РНК, которая кодирует индивидуальные неоантигенные пептиды конкретного пациента. После введения вакцины иммунная система активируется и начинает целенаправленно атаковать опухолевые клетки.

По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, доклинические испытания препарата полностью подтвердили его эффективность и безопасность. Вакцина предназначена для взрослых пациентов с метастатическим колоректальным раком, прошедших несколько линий противоопухолевой терапии, а также для случаев с микросателлитной нестабильностью в сочетании с ингибиторами контрольных точек.

Разработка является первой отечественной мРНК-вакциной против колоректального рака и открывает новые перспективы в персонализированной терапии онкологических заболеваний.

Напомним, что россияне смогут бесплатно получать лечение с использованием онковакцин в рамках обязательного медицинского страхования, об этом ранее сообщил глава российского правительства Михаил Мишустин.



Наталья Жирнова