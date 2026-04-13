Петер Мадьяр: Венгрия зависит от российского энергетического импорта

В то же время политик подчеркнул, что считает Россию угрозой для безопасности Европы и самой Венгрии

Лидер партии «Тиса», победившей на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр заявил о намерении выстраивать с Россией прагматичные отношения, несмотря на существующие вызовы. Это передает газета The Guardian.

По его словам, Венгрия продолжает зависеть от энергетического импорта из России, что делает сотрудничество с Москвой важным для страны. Ранее лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр выступил за сохранение поставок нефти из России.

Мадьяр также выразил надежду на скорейшее завершение украинского конфликта и отметил, что был бы готов призвать российское руководство к прекращению боевых действий, хотя и не рассчитывает на значительный эффект от такого шага.

В то же время политик подчеркнул, что считает Россию угрозой для безопасности Европы и самой Венгрии. При этом он уточнил, что его слова не касаются российского народа и культуры, которые он оценивает положительно.

Наталья Жирнова