Бывший муж Лерчек Артем Чекалин получил 7 лет колонии по делу о выводе денег за рубеж

В качестве дополнительного наказания суд назначил штраф в размере 194,5 миллиона рублей

Суд в Москве приговорил Артема Чекалина, бывшего мужа блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), к семи годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает РБК. Его признали виновным в выводе за рубеж более 251 миллиона рублей по подложным документам.

В качестве дополнительного наказания суд назначил штраф в размере 194,5 миллиона рублей. Чекалин был взят под стражу в зале суда, до этого он находился под домашним арестом.

Уголовное дело рассматривалось с декабря 2024 года. По версии следствия, в период с сентября 2021 по февраль 2022 года супруги организовали фитнес-марафон «Идеальное тело», а средства клиентов оформляли как оплату информационных услуг через иностранную компанию в ОАЭ. При этом, как утверждает обвинение, не были уведомлены налоговые органы, а переводы использовались для вывода средств за границу.

В последнем слове Артем Чекалин связал уголовное преследование с семейным конфликтом и разводом, а также просил о снисхождении, учитывая интересы детей и состояние их матери. Валерия Чекалина также обратилась к суду с просьбой проявить милосердие к бывшему супругу, отметив, что все налоги были уплачены.

В марте суд выделил материалы в отношении Валерии Чекалиной в отдельное производство и приостановил процесс из-за ее тяжелого заболевания — у блогера был диагностирован рак желудка четвертой стадии.

