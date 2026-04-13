Раис Татарстана прибыл с рабочим визитом в Египет

13:55, 13.04.2026

Минниханова встретили в аэропорту Каира представители власти Египта и российской дипмиссии

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Египет. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе раиса.

В международном аэропорту Каира его встретили министр промышленности страны Халед Хашем Махер и временный поверенный в делах России в Египте Юрий Матвеев.

Минниханов поблагодарил египетскую сторону за встречу и отметил, что рассчитывает на укрепление сотрудничества по итогам поездки.

В программе визита запланированы посещение ряда объектов и проведение деловых встреч.

Ариана Ранцева

