Главу СК «Автодор» Шайдуллина этапировали в Казань, но судить не стали

По ходатайству защиты материалы дела направлены в Верховный суд РФ для изменения подсудности

Сегодня в Советском райсуде Казани был сорван намеченный старт процесса по делу о строительстве участка трассы М-12 казанской «дочкой» госкорпорации «Автодор». Уже после явки сторон в суд председательствующий по делу судья принял решение — удовлетворить ходатайство защиты и направить материалы дела в Верховный суд РФ — для определения вопроса, где именно судить главу СК «Автодор» Рамиля Шайдуллина по делу на 18 млрд рублей. Об этом из суда сообщает журналист «Реального времени».

Напомним, по версии силовиков, Шайдуллин в сговоре с ныне беглыми гендиректором и президентом фирмы-субподрядчика «Региональная строительная компания» присвоил из 18,4 миллиарда из федерального бюджета и легализовал 12 млрд. Шайдуллин причастность к преступлениям отрицает.

День космонавтики встретил в СИЗО Казани

Это резонансное дело казанский суд получил 2 апреля сего года, и, как положено, в течение десяти дней назначил первое заседание. При этом шансы, что ВИП-обвиняемого Рамиля Шайдуллина успеют этапировать из московского СИЗО в Казань, были весьма невелики. Порой подобная процедура затягивалась на месяц и больше.

Шайдуллина же доставили на родину в короткий срок. Как отмечают источники «Реального времени», уже в воскресенье, 12 апреля, его водворили в одну из камер нового казанского суперСИЗО-1, а сегодня привезли в Советский райсуд Казани.

...Татарстан гендиректор ООО СК «Автодор» покидал в наручниках в октябре 2025-го. Дело против него возбудили в Главном следственном управлении СКР — по подозрению в присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Прописку в том же деле получил гендиректор фирмы-субподрядчика стройки М-12 — РСК Борис Сакун, объявленный в международный розыск. В феврале 2026-го со ссылкой на зарубежные СМИ прошла информация, что Италия отказала России в его экстрадиции. Впрочем, официальных документов об этом к делу Шайдуллина не приобщали. В розыске и президент РСК Александр Исаев, также уехавший за границу под предлогом лечения еще до возбуждения дела.

Как отмечают адвокаты главы СК «Автодор», после возбуждения в октябре 2024 года дел на Сакуна — в Башкирии по невыплате зарплаты, в Москве — по мошенничеству на объекте М-12 — их подзащитный Рамиль Шайдуллин неоднократно допрашивался силовиками. Причем первые полгода в качестве директора потерпевшей организации! Ведь поначалу следователи считали — ущерб от действий субподрядчика РСК причинен именно СК «Автодор». Позднее эта позиция поменялась, Шайдуллина перевели сначала в свидетели, а потом задержали по подозрению и предъявили обвинение.

С 22 октября 2025-го по решению Басманного суда Москвы он был заключен под стражу. А под суд пошел в одиночку — материалы дела в отношении беглых Сакуна и Исаева выделены в отдельное производство.

На сегодняшнем заседании интересы обвиняемого должны были представлять казанские адвокаты Рушана Камалова (бюро «А2К Лигал») и Яна Ковалева (коллегия «Юстис»). На следствии интересы ВИП-строителя представляли и двое московских защитников.

По данным «Реального времени», подсудимого еще к 13 часам доставили из казанского СИЗО в Советский райсуд Казани, однако в зал суда заводить не стали. В 13:30 стало известно — председательствующий по делу судья Хайдар Кадыров удовлетворил ходатайство защиты и направил дело для изменения его подсудности в Верховный суд РФ.

Почему Шайдуллин и защита просят переноса процесса в Москву

Ходатайство защиты было подано после поступления материалов в суд. В нем адвокаты высказали позицию о том, что дело Шайдуллина должно рассматриваться в одном из районных судов Москвы.

По данным «Реального времени», ходатайство опирается на два ключевых довода. Первый — потерпевшая ГК «Автодор», а также абсолютное большинство свидетелей (56 человек) находятся в Москве и Московской области, как и подлежащий вызову в суд эксперт. Второй довод основан на опасениях защиты, что представители казанского потерпевшего — крупнейшего финансово-кредитного учреждения Татарстана — могут использовать связи для влияния на ход процесса по делу.

Адвокаты опасаются, что этот фактор может поставить под сомнение объективность и беспристрастность суда при принятии решения, и полагают, что ранее следователями уже было принято необоснованное решение в части признания кредитной организации потерпевшей. По мнению защиты, само обращение этой организации в СКР является следствием нежелания выполнять обязательства по договорам о банковских гарантиях — выплачивать 18,4 млрд рублей в пользу СК «Автодор».

Эпизод 1. Как РСК банковские гарантии и авансы получала

Согласно предъявленному обвинению, в СКР и Генпрокуратуре считают Рамиля Шайдуллина организатором преступного плана хищения средств госкорпорации «Автодор», как бюджетного заказчика строительства скоростной трассы М-12. Подряд на возведение магистрали Казань — Екатеринбург на участке Дюртюли — Ачит получила в декабре 2022 года дочерняя компания ГК — СК «Автодор» — по цене в 128,4 млрд рублей. При этом, по версии силовиков, Шайдуллин вовлек Сакуна и Исаева и поспособствовал заключению договора субподряда с их компанией РСК, хотя среди участников торгов была и более опытная по части выполнения госконтрактов компания «ДонАэроДорстрой».

Сами торги в СКР считают лишь фикцией, но полагают — статус победителя, а также ложные сведения об отсутствии просроченных долгов и надлежащем финансовом состоянии РСК позволили этой компании в 2023 году открыть кредитную линию в ПАО «Ак Барс» Банке с лимитом в 17 млрд рублей (позже эта сумма выросла до 25,8 млрд) и получить в этом же кредитном учреждении в 2023—2024 годах банковские гарантии по договорам на строительство М-12 на общую сумму в 12 млрд рублей. По версии следствия, сотрудники банка были введены Сакуном в заблуждение относительно его намерений и наличия возможностей РСК по выполнению строительных обязательств.

Также в СКР считают, что Шайдуллин обеспечил выплату в пользу указанного «субчика» 24,9 млрд рублей в качестве авансов, а потом, зная, что работы «не выполняются в достаточном объеме», не расторгал договор с РСК, а по согласованию с Сакуном и Исаевым ежемесячно сдвигал сроки выполнения работ и утверждал поступающие платежки. В результате завершить начатое на объекте РСК с привлечением своих субподрядчиков не смогла, и общий объем невыполненных компанией Сакуна — Исаева работ, по оценке силовиков, составил 18,4 млрд рублей. Именно эту сумму сторона обвинения считает присвоенной тройкой фигурантов.

При этом статус потерпевшего по этому эпизоду получили ГК «Автодор» и ПАО «Ак Барс» Банк, к которому в мае 2025-го был предъявлен иск в арбитраже Москвы о выплате банковских гарантий, в том числе за РСК в пользу СК «Автодор» — всего на 18,4 млрд рублей. В сентябре того же года иск в закрытом режиме суд удовлетворил, а через месяц СК пошли на задержание истца — Шайдуллина. Апелляционная инстанция с решением о взыскании банковских гарантий согласилась, но в марте 2026-го юристам кредитного учреждения удалось добиться отмены данных решений в кассационном арбитражном суде. Гражданское дело направлено на пересмотр, а уголовное — уже в суде.

Эпизод 2. «Отмывание» через девять «организаций без хозяйственной деятельности»

Второй эпизод обвинения директора СК «Автодор» является, по версии СКР, продолжением первого преступления — легализацией незаконно полученного от присвоения дохода через десять коммерческих организаций — контрагентов РСК.

В число таких силовики включили компанию «Строймеханизация» и договоры с ней на аренду стройтехники под 3,5 млрд рублей, фирму «Звезда» — поставки топлива на 1,4 млрд, поставщика услуг по добыче, выемке и перевозке песка и гравия «Алмаз» — по договорам на 130 млн, «Трансстрой озеленение» — укрепление откосов и кюветов засевом трав на 187 млн рублей, и другие.

Как полагают сотрудники следствия, все эти контрагенты не вели хозяйственной деятельности, не имели собственного обособленного имущества, а еще — были подконтрольны участникам преступной группы. Все заключенные с ними договоры силовики считают фиктивными, а общий размер отмытых таким образом средств — 12 млн 16 тысяч рублей. В эту сумму включены также 40 млн рублей авансовых платежей в адрес РСК, компании «Новологистика» и ИП Ерохина.

Этот эпизод появился буквально на финише расследования, вину по нему Рамиль Шайдуллин также отрицает.

...Высказать свою позицию лично подсудимый сегодня не смог — его не поднимали из конвойных помещений в зал судебного заседания. Где и когда будет назначено новое заседание — вопрос неопределенный, его решение может растянуться на пару месяцев.

Ирина Плотникова