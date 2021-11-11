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В Казани начался первый снегопад: фото

13:45, 11.11.2021
В Казани начался первый снегопад: фото
Фото: realnoevremya.ru

В Казани в эти минуты начался первый снегопад. «Реальное время» публикует фото непогоды.

Фото: realnoevremya.ru

Улицы уже запорошило снегом. За небольшой промежуток времени пробки, по данным сервиса «Яндекс.Карты», достигли 7 баллов. К 18 часам сервис прогнозирует восьмибалльные заторы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)
Фото: realnoevremya.ru

Сервисы такси уже поднимают цены в связи с повышенным спросом.

Гидрометцентр РТ вчера предупреждал жителей республики о метели и гололедице. Неблагоприятные погодные условия ожидаются и завтра.

Вчера профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал «Реальному времени», что Казань может покрыться снегом уже на этой неделе. Какая зима ждет татарстанцев — в материале интернет-газеты.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

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