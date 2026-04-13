Новости общества

10:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани из-за отключения света не работают светофоры

14:24, 13.04.2026

Авария затронула несколько перекрестков в Казани, на месте работают специалисты АСУДД

Фото: Мария Зверева

В Казани произошло аварийное отключение электросети, в результате чего на ряде участков перестали работать светофоры, сообщает Комитет транспорта Казани.

Отключение затронуло перекрестки улиц Чистопольская — Декабристов, Ибрагимова, 44, Ямашева — Короленко, а также Чистопольская — Бондаренко.

Сообщается, что специалисты автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) уже работают на указанных участках.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоАвто Татарстан

