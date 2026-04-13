В Казани из-за отключения света не работают светофоры
Авария затронула несколько перекрестков в Казани, на месте работают специалисты АСУДД
В Казани произошло аварийное отключение электросети, в результате чего на ряде участков перестали работать светофоры, сообщает Комитет транспорта Казани.
Отключение затронуло перекрестки улиц Чистопольская — Декабристов, Ибрагимова, 44, Ямашева — Короленко, а также Чистопольская — Бондаренко.
Сообщается, что специалисты автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) уже работают на указанных участках.
