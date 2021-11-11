В Госсовете Татарстана назначили зампреда комитета по социальной политике
Зампредом комитета Госсовета Татарстана по социальной политике стала Светлана Вострикова. Об этом стало известно на заседании комитета, передает корреспондент «Реального времени».
Вострикова заняла этот пост вместо Артема Прокофьева, ушедшего в Госдуму.
Светлана Вострикова ранее была членом комитета Госсовета по социальной политике. Также она член объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт — Милосердие».
Вчера ЦИК Татарстана передал вакантные мандаты депутатов Госсовета республики. Депутатами республиканского парламента стали Динар Бариев и Альберт Ягудин.
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