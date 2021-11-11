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В Госсовете Татарстана назначили зампреда комитета по социальной политике

11:14, 11.11.2021
В Госсовете Татарстана назначили зампреда комитета по социальной политике
Фото: tatarstan.ru

Зампредом комитета Госсовета Татарстана по социальной политике стала Светлана Вострикова. Об этом стало известно на заседании комитета, передает корреспондент «Реального времени».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вострикова заняла этот пост вместо Артема Прокофьева, ушедшего в Госдуму.

Светлана Вострикова ранее была членом комитета Госсовета по социальной политике. Также она член объединения женщин-депутатов Госсовета РТ «Мэрхэмэт — Милосердие».

Вчера ЦИК Татарстана передал вакантные мандаты депутатов Госсовета республики. Депутатами республиканского парламента стали Динар Бариев и Альберт Ягудин.

ОбществоВласть Татарстан

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