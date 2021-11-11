«Татэнерго» взялось повысить уровень воды в Нижнекамском водохранилище
В настоящее время разрабатывается проект правил использования водохранилища на отметке «64 метра»
Не позднее 2026 года в России будет введен углеродный налог. У Татарстана есть четыре года, чтобы подготовиться к декарбонизации предприятий-экспортеров, предрекали сегодня неизбежность низкоуглеродного энергоперехода спикеры открывшейся в Казани Всероссийской практической конференции «Приоритеты развития энергетической отрасли, нового технологического уклада и выхода России на «рынки будущего». О том, какие первые шаги по переводу электроэнергетики в «зеленый атлас» предпринимаются в республике, — подробнее в материале «Реального времени».
Отступать некуда — впереди углеродный налог
Предстоящая технологическая перестройка электроэнергетики в связи с принятием «зеленой стратегии» стала главной темой двухдневной конференции, открывшейся сегодня в Казани. Ее организаторы — ФАС РФ и Госкомитет РТ по тарифам — придали повестке предельно широкий диапазон, обозначив ее как «Приоритеты развития энергетической отрасли, нового технологического уклада и выхода России на «рынки будущего».
Надо сказать, что климатическая повестка уже не раз обсуждалась на высшем уровне в Казани — достаточно вспомнить Татарстанский нефтегазовый форум — 2021, но впервые в фокусе внимания оказалась электроэнергетика. Дело в том, что 26% от общего объема выбросов парниковых газов в стране, как отмечали выступающие, приходится на генерацию. Причем татарстанская энергосистема «выбрасывает» их больше, чем в среднем по стране. Так, если в России удельные выбросы составляют 360 граммов на выработку 1 кВт·ч, то в Татарстане — 388 граммов на 1 кВт·ч, указывали представители «Татэнерго».
Соответственно, наибольший эффект от декарбонизации можно будет получить в электроэнергетике. Поэтому первый день конференции был использован для представления перспективных планов и совместных действий в переходе на низкоуглеродную энергетику.
«Когда модернизуем Заинскую ГРЭС, выбросы снизятся»
29 октября правительством РФ была утверждена стратегия социально-экономического развития с низким уровнем выбросов к 2060 году, напомнил представитель «Татэнерго» Айрат Мардиханов. Всерьез рассматриваются вопросы введения квотирования на выбросы и низкоуглеродного налога для тех, кто выбрасывает большое количество парниковых газов. С 2023 года все предприятия должны будут отчитываться о количестве выбросов, а с 2026 года — перейти на уплату трансграничного углеродного налога.
— Мы уверены, что с 2026 года этот налог будет платить нефтехимия и нефтянка, — заметил спикер. — И сейчас нужно уделить этому внимание, потому что в 2026 году будет поздно.
Если снизить выбросы в электроэнергетике, то косвенным образом ее потребителям легче будет перейти на «низкоуглеродную диету». По мнению Мардиханова, это можно сделать путем введения высокоэффективных парогазовых установок на Заинской ГРЭС, а в перспективе — и на Набережночелнинской ТЭЦ.
— Когда мы модернизуем Заинскую ГРЭС, выбросы снизятся до 344 граммов с кВт·ч, — сообщил он.
Поднимем уровень на 70 см, не больше
Другой способ перехода на «зеленую генерацию» связан с получением дешевой энергии. «Татэнерго» намерено поднять уровень воды в Нижнекамском водохранилище на 70 см — до отметки в 64 метра (ранее обсуждали поднятие до проектной отметки в 68 метров). По словам представителя компании, там считают это «идеальным уровнем эксплуатации».
— Это не приведет к подтоплению прилегающих промышленных и жилых объектов, которые были построены за это время, — заметил Мардиханов. — Улучшится судоходство, сельское хозяйство, водоснабжение Нижнекамска, который испытывает скачки при водоснабжении.
В настоящее время разрабатывается проект правил использования водохранилища на отметке «64 метра». После его разработки «Татэнерго» обязано будет пройти согласование со всеми регионами.
«Татэнерго» подтолкнуло вернуться к давней идее, рассказал Айрат Мардиханов. Летом этого года вышло постановление правительства РФ о необходимости рассмотреть вопрос повышения уровня воды в Нижнекамском водохранилище до 64 метров.
Еще один прием декарбонизации энергетики связан с выпуском «зеленого водорода».
— Сейчас формируется федеральная программа по выпуску «зеленого водорода» с господдержкой. Если производить «зеленый водород» на Нижнекамской гидроэлектростанции, то стоимость его будет $3—5 за кг. Но если федеральные власти запустят программу, то цену можно будет снизить, — рассказал представитель «Татэнерго». Пока татарстанская компания включена в атлас производства низкоуглеродного водорода при Минэкономразвития РФ.
Жилым домам вдвое понизили запасы электроэнергии
Еще до бума «зеленой генерации» в Татарстане изменили нормативы электрической нагрузки на жилые дома. На конференции доцент кафедры КГЭУ Азат Ахметшин сообщил, что они были снижены в 2 раза — это привело к снижению расходов на прокладку сетей и строительство трансформаторных станций. В результате плата за подключение к сетям снизилась почти в 2 раза, а ежегодная экономия застройщиков оценивается в 650 млн рублей. В выигрыше окажутся и сами сетевики. Их ежегодная экономия оценивается в 500 млн рублей.
— Практика строительства и эксплуатации систем городского электроснабжения показала, что в большинстве случаев реальные нагрузки меньше расчетных в 1,5—2,5 раза, это ведет к завышению стоимости технологического подключения. Разница возникла из-за того, что удельные значения расчетной электрической нагрузки не пересматривались более 30 лет и были ориентированы на увеличение электропотребления. На сегодняшний день потребители используют электроприборы с высоким классом электропотребления, также повышается энергоэффективность зданий. Казанским государственным энергетическим университетом совместно с Ассоциацией «Росэлектромонтаж» были проведены исследования загрузки трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в ряде городов Российской Федерации, которые показали, что 80% трансформаторов загружены менее чем на 30%. По заданию генерального директора ОАО «Сетевая компания» Ильшата Фардиева была проведена научно-исследовательская работа по актуализации нормативных электрических значений. В Татарстане было исследовано электропотребление и нагрузка более 5 600 многоквартирных жилых домов в течение трех лет, — рассказал Азат Ахметшин.
В результате были внесены изменения в документ «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Татарстан», а именно новые пониженные удельные расчетные электрические нагрузки для многоквартирных жилых домов.
В ближайшее время будут пересмотрены нормативы электрических нагрузок для школ и объектов здравоохранения РТ.
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