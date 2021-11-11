«Татэнерго» взялось повысить уровень воды в Нижнекамском водохранилище

В настоящее время разрабатывается проект правил использования водохранилища на отметке «64 метра»

Не позднее 2026 года в России будет введен углеродный налог. У Татарстана есть четыре года, чтобы подготовиться к декарбонизации предприятий-экспортеров, предрекали сегодня неизбежность низкоуглеродного энергоперехода спикеры открывшейся в Казани Всероссийской практической конференции «Приоритеты развития энергетической отрасли, нового технологического уклада и выхода России на «рынки будущего». О том, какие первые шаги по переводу электроэнергетики в «зеленый атлас» предпринимаются в республике, — подробнее в материале «Реального времени».

Отступать некуда — впереди углеродный налог



Предстоящая технологическая перестройка электроэнергетики в связи с принятием «зеленой стратегии» стала главной темой двухдневной конференции, открывшейся сегодня в Казани. Ее организаторы — ФАС РФ и Госкомитет РТ по тарифам — придали повестке предельно широкий диапазон, обозначив ее как «Приоритеты развития энергетической отрасли, нового технологического уклада и выхода России на «рынки будущего».

Надо сказать, что климатическая повестка уже не раз обсуждалась на высшем уровне в Казани — достаточно вспомнить Татарстанский нефтегазовый форум — 2021, но впервые в фокусе внимания оказалась электроэнергетика. Дело в том, что 26% от общего объема выбросов парниковых газов в стране, как отмечали выступающие, приходится на генерацию. Причем татарстанская энергосистема «выбрасывает» их больше, чем в среднем по стране. Так, если в России удельные выбросы составляют 360 граммов на выработку 1 кВт·ч, то в Татарстане — 388 граммов на 1 кВт·ч, указывали представители «Татэнерго».

Соответственно, наибольший эффект от декарбонизации можно будет получить в электроэнергетике. Поэтому первый день конференции был использован для представления перспективных планов и совместных действий в переходе на низкоуглеродную энергетику.

«Когда модернизуем Заинскую ГРЭС, выбросы снизятся»

29 октября правительством РФ была утверждена стратегия социально-экономического развития с низким уровнем выбросов к 2060 году, напомнил представитель «Татэнерго» Айрат Мардиханов. Всерьез рассматриваются вопросы введения квотирования на выбросы и низкоуглеродного налога для тех, кто выбрасывает большое количество парниковых газов. С 2023 года все предприятия должны будут отчитываться о количестве выбросов, а с 2026 года — перейти на уплату трансграничного углеродного налога.

— Мы уверены, что с 2026 года этот налог будет платить нефтехимия и нефтянка, — заметил спикер. — И сейчас нужно уделить этому внимание, потому что в 2026 году будет поздно.

Если снизить выбросы в электроэнергетике, то косвенным образом ее потребителям легче будет перейти на «низкоуглеродную диету». По мнению Мардиханова, это можно сделать путем введения высокоэффективных парогазовых установок на Заинской ГРЭС, а в перспективе — и на Набережночелнинской ТЭЦ.

— Когда мы модернизуем Заинскую ГРЭС, выбросы снизятся до 344 граммов с кВт·ч, — сообщил он.

Фото: investing.com

Поднимем уровень на 70 см, не больше

Другой способ перехода на «зеленую генерацию» связан с получением дешевой энергии. «Татэнерго» намерено поднять уровень воды в Нижнекамском водохранилище на 70 см — до отметки в 64 метра (ранее обсуждали поднятие до проектной отметки в 68 метров). По словам представителя компании, там считают это «идеальным уровнем эксплуатации».

— Это не приведет к подтоплению прилегающих промышленных и жилых объектов, которые были построены за это время, — заметил Мардиханов. — Улучшится судоходство, сельское хозяйство, водоснабжение Нижнекамска, который испытывает скачки при водоснабжении.

В настоящее время разрабатывается проект правил использования водохранилища на отметке «64 метра». После его разработки «Татэнерго» обязано будет пройти согласование со всеми регионами.

«Татэнерго» подтолкнуло вернуться к давней идее, рассказал Айрат Мардиханов. Летом этого года вышло постановление правительства РФ о необходимости рассмотреть вопрос повышения уровня воды в Нижнекамском водохранилище до 64 метров.

Еще один прием декарбонизации энергетики связан с выпуском «зеленого водорода».

— Сейчас формируется федеральная программа по выпуску «зеленого водорода» с господдержкой. Если производить «зеленый водород» на Нижнекамской гидроэлектростанции, то стоимость его будет $3—5 за кг. Но если федеральные власти запустят программу, то цену можно будет снизить, — рассказал представитель «Татэнерго». Пока татарстанская компания включена в атлас производства низкоуглеродного водорода при Минэкономразвития РФ.

Фото: wikipedia.org

Жилым домам вдвое понизили запасы электроэнергии

Еще до бума «зеленой генерации» в Татарстане изменили нормативы электрической нагрузки на жилые дома. На конференции доцент кафедры КГЭУ Азат Ахметшин сообщил, что они были снижены в 2 раза — это привело к снижению расходов на прокладку сетей и строительство трансформаторных станций. В результате плата за подключение к сетям снизилась почти в 2 раза, а ежегодная экономия застройщиков оценивается в 650 млн рублей. В выигрыше окажутся и сами сетевики. Их ежегодная экономия оценивается в 500 млн рублей.

— Практика строительства и эксплуатации систем городского электроснабжения показала, что в большинстве случаев реальные нагрузки меньше расчетных в 1,5—2,5 раза, это ведет к завышению стоимости технологического подключения. Разница возникла из-за того, что удельные значения расчетной электрической нагрузки не пересматривались более 30 лет и были ориентированы на увеличение электропотребления. На сегодняшний день потребители используют электроприборы с высоким классом электропотребления, также повышается энергоэффективность зданий. Казанским государственным энергетическим университетом совместно с Ассоциацией «Росэлектромонтаж» были проведены исследования загрузки трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в ряде городов Российской Федерации, которые показали, что 80% трансформаторов загружены менее чем на 30%. По заданию генерального директора ОАО «Сетевая компания» Ильшата Фардиева была проведена научно-исследовательская работа по актуализации нормативных электрических значений. В Татарстане было исследовано электропотребление и нагрузка более 5 600 многоквартирных жилых домов в течение трех лет, — рассказал Азат Ахметшин.

Фото: Максим Платонов

В результате были внесены изменения в документ «Об утверждении республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Татарстан», а именно новые пониженные удельные расчетные электрические нагрузки для многоквартирных жилых домов.

В ближайшее время будут пересмотрены нормативы электрических нагрузок для школ и объектов здравоохранения РТ.

1 / 17 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов



Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов