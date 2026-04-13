Путин поручил докладывать о ликвидации паводков в Дагестане

Первый отчет должен быть представлен до 20 апреля, далее — ежемесячно по ситуации

Владимир Путин поручил федеральному правительству и МЧС России докладывать о ликвидации последствий паводков в Дагестане и оказании помощи пострадавшим.

Соответствующий пункт содержится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Согласно документу, первый доклад должен быть представлен до 20 апреля, далее отчеты должны направляться ежемесячно. Поручение дано по итогам профильного совещания, состоявшегося 7 апреля.

Также президент поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в регионе с участием представителей федеральных и региональных органов власти, а также заместителя полпреда Магомеда Рамазанова.

Как отмечается, данное поручение уже выполнено. Правительственную комиссию возглавил глава МЧС Александр Куренков.

Ранее «Реальное время» писало, что в Дагестане в зоне наводнения остаются почти 1,4 тыс. домов, затоплены 90 участков дорог.

