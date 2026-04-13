В театре оперы и балета им. М. Джалиля в Казани проведут мероприятие ко Дню Победы за 20 млн рублей

В Казани на сцене Театра имени Мусы Джалиля 7 мая состоится торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы. На организацию праздника выделено почти 20 миллионов рублей, следует из документов закупки Минкульта Татарстана.

В концерте примут участие известные творческие коллективы Татарстана: военный оркестр, государственный ансамбль песни и танца, камерный хор, вокальные и танцевальные группы. В программе — постановочные номера, выступления заслуженных артистов республики и детского хора, а также два отделения: официальная часть и праздничный концерт с участием профессиональных артистов.

Мероприятие будет сопровождаться световым и звуковым шоу. Для этого используют профессиональное оборудование: светодиодные экраны, прожекторы, генераторы тумана. Также планируется сбор архивных материалов и фотографий ветеранов.



Напомним, что в Казани направят еще 64 млн рублей на проведение мероприятий ко Дню Победы.

Наталья Жирнова