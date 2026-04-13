В казанском поселке Мирный планируют достроить лыжно-биатлонный комплекс

15:27, 13.04.2026

Застройщиком выступает спортшкола «Физкультурно-спортивное объединение «Снежный барс»

В Казани проект базы лыжно-биатлонного комплекса получил положительное заключение госэкспертизы. Документ опубликован на сайте единого госреестра заключений (ЕГРЗ).

Техническим заказчиком выступает Главстрой Татарстана. Застройщик — спортшкола «Физкультурно-спортивное объединение «Снежный барс», расположенная в столице республики.

Ранее сообщалось, что исторический квартал в центре Казани восстановят к 2028 году. В прошлом году на реставрацию ОКН в городе потратили более 2,5 млрд рублей.

Никита Егоров

Новости партнеров

Читайте также