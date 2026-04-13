Доходы Казани от рекламы в 2025 году составили 314 млн рублей

В Казани планируют увеличить поступления до 420,6 млн рублей в 2026 году

Бюджет Казани в 2025 году получил от рекламной деятельности 314 млн рублей. В 2026 году планируется увеличить поступления до 420,6 млн рублей. Об этом сообщил начальник управления наружной рекламы и информации исполкома города Аскар Багаутдинов, пишет РБК.

Из 314 млн рублей, полученных в 2025 году, 308,3 млн составили поступления по заключенным контрактам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 3,3 млн рублей — государственные пошлины. Еще 2,4 млн рублей — погашенная в январе задолженность, общий объем которой на конец 2025 года составлял 47,6 млн рублей.

По словам Багаутдинова, доходы бюджета снижаются из-за демонтажа рекламных конструкций в ходе ремонта и реконструкции дорог, а также благоустройства территорий. В 2025 году по этим причинам недополучено 9,7 млн рублей.

В городе временно демонтированы 24 рекламные конструкции, большая часть которых находилась в зоне строительства первого участка второй линии метрополитена. За прошлый год восстановили пять таких объектов, что должно принести бюджету в 2026 году 1,7 млн рублей.

Он также отметил, что в городе практически полностью пресечена установка незаконных рекламных конструкций. В 2025 году выявлен один такой объект, который был демонтирован.

Кроме того, на муниципальной земле обнаружили 41 незаконную информационную конструкцию, из которых 36 были либо узаконены, либо убраны. Основными нарушителями названы представители автобизнеса, общепита, АЗС и торговых сетей.

Нарушения в содержании рекламных конструкций выявляются с использованием технологий искусственного интеллекта. Камеры, установленные в общественном транспорте, ведут непрерывную съемку улиц, а данные анализируются в единой системе с помощью специального программного обеспечения.

Ранее «Реальное время» писало, что на нацпроекты Татарстана предусмотрено 53,8 млрд рублей в 2026 году.

Ариана Ранцева