Татарстанским перевозчикам выделят субсидии в случае сокращения пассажиропотока из-за QR-кодов

Оперативный штаб Татарстана принял решение о выделении субсидий перевозчикам в случае падения выручки из-за сокращения пассажиропотока после введения системы QR-кодов. Об этом сообщили в штабе.

Кроме того, перевозчикам при необходимости предоставят субсидию на приобретение технических средств для проверки QR-кодов.

Отдельно отметим, что проверка наличия QR-кода ложится на перевозчиков. Таким образом, коды будут проверять на входе кондукторы.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане систему QR-кодов внедряют во всем внутриреспубликанском общественном транспорте — городском, пригородном и межмуниципальном. Все подробности нововведения — в материале «Реального времени».



В Ассоциации транспортных предприятий Татарстана ранее заявляли, что систему не обсуждали ни с Минтрансом РТ, ни с АТП РТ. Тогда перевозчики выразили мнение, что проверять сертификаты должны полицейские. Они просили власти разъяснить, смогут ли кондукторы или сотрудники министерства требовать у пассажира паспорт, чтобы удостовериться, что сертификат принадлежит именно ему.



Татьяна Леухина