В Казани возбудили дело после стрельбы в сторону детей

Фото: Динар Фатыхов

Следком Татарстана отреагировал на инцидент, зафиксированный на видео в одном из казанских дворов. На записи видно, как местный житель производит выстрелы в направлении несовершеннолетних из неустановленного оружия.

Материал был обнаружен в СМИ и социальных сетях. По данному факту следком РФ по РТ возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

В настоящее время ведется работа по выяснению личности стрелявшего.

Напомним, что ранее по делу Шевыревых допросили замглавы исполкома Казани Игоря Куляжева. Утром 14 октября 2025 года у гимназии №94 Казани мужчина в мотоциклетном шлеме напал на Ирину Шевыреву с ножом и нанес ей множество ударов, а потом сбежал. Всего к уголовной ответственности по этому делу привлекаются семеро. Под домашним арестом находится под госзащитой Булат Галлямов, работавший в службе безопасности «Волга-Автодора» девять лет — до задержания, также эту меру пресечения Верховный суд РТ избрал в феврале в отношении Станислава Шевырева, которого следствие считает заказчиком преступления.

Наталья Жирнова