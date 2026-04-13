Минобороны РФ заявило о 6 558 нарушениях пасхального перемирия

В ведомстве сообщили о применении БПЛА и артиллерии по позициям и объектам в приграничных районах

Министерство обороны РФ заявило о 6 558 нарушениях режима пасхального перемирия со стороны Украины.

В ведомстве сообщили, что, несмотря на объявление перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов и артиллерии.

По данным Минобороны РФ, удары наносились по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.

Ариана Ранцева