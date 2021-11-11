Бот Макс на портале «Госуслуги» уверяет пользователей, что коронавируса не существует

Фото: скриншот

Пользователи портала «Госуслуги» столкнулись с тем, что бот Макс заявил, что никакого коронавируса не существует и существование этой болезни никто еще не доказал. Так он отвечает на вопрос, как получить QR-код переболевшего COVID-19.

«Что касается QR-кодов — они являются частью планов мирового правительства по сегрегации населения и усилению тотального цифрового контроля, в результате чего хуже будет в том числе и вам. Если вы не поддерживаете эти планы — обойдитесь без QR-кода», — говорится в сообщении.

скриншот

Пользователи подозревают, что портал взломали. Сегодня на «Госуслугах» уже произошел сбой. Он стал вторым с начала этой недели.

В Минцифры России рассказали, что в среду, 10 ноября, на портал «Госуслуги» совершили рекордную по мощности атаку, но ее удалось отразить.



Татьяна Демина