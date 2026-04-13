Казанский медколледж опроверг слухи о травле студентки после конфликта между учащимися

Проверка показала, что избиения и буллинга не было, а ссора была личной

Фото: Ирина Плотникова

Администрация Казанского медицинского колледжа выступила с официальным разъяснением по поводу инцидента, который произошел 9 апреля между двумя студентками. В заявлении говорится, что после конфликта колледж проинформировал сотрудников ПДН и родителей учениц.

Проверка показала, что избиения и травли не было, а ссора была личной. Одна из девушек хорошо общается с одногруппниками.

10 апреля прошла встреча с инспектором по делам несовершеннолетних и родителями. Обе участницы конфликта были поставлены на учет. При этом сама студентка отрицает буллинг и говорит, что ей нравится учиться. Администрация просит не верить слухам и доверять только официальной информации.

Ранее о конфликте и буллинге сообщала глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале.

— Подписчики прислали видео с кадрами жестокой травли девочки на занятиях в Казанском медицинском колледже. По их словам, девочку сначала ударили электрошокером, а потом сверстница пыталась поставить ее на колени, хватая за волосы. Как пишут, травля в отношении студентки происходит длительное время, но руководство учебного заведения не предпринимает никаких мер. Направим материалы в прокуратуру с просьбой провести проверку, — написала Мизулина.

Наталья Жирнова