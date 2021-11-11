Минцифры РФ сообщило об отражении крупнейшей атаки на портал «Госуслуги»

В среду, 10 ноября, на портал «Госуслуги» совершили рекордную по мощности атаку. Ее удалось отразить, рассказали в Минцифры России.

Вместе с этим в ведомстве сообщили, что сбой в работе «Госуслуг» устранен. Технические специалисты разбираются с причинами, по которым сайт перестал работать. В Минцифры отметили, что проблемы со входом на портале наблюдались в течении 20 минут.

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Сегодня в первой половине дня пользователи «Госуслуг» пожаловались на сбои в его работе — сайт «упал» второй раз с начала этой недели. В понедельник, 8 ноября, проблемы возникли из-за наплыва пользователей, которые хотели проверить свои QR-коды после массовых сообщений о сокращении срока их действия.



Татьяна Демина