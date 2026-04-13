Учителям Татарстана предоставят курсы по работе с ИИ-технологиями

Минобрнауки Татарстана утвердит программу финансирования обучения педагогических работников технологиям искусственного интеллекта. Субсидии будут направлены Институту развития образования РТ для реализации образовательных программ, следует из документов антикоррупционной экспертизы.

В рамках программы планируется обучить 600 школьных педагогов и 100 преподавателей профессиональных образовательных учреждений работе с технологиями ИИ. Для получения финансирования институт должен предоставить полный пакет документов, включая пояснительную записку с расчетом необходимых средств и программу мероприятий.

Рассмотрение заявки на получение субсидии займет до 10 рабочих дней. После выделения средств институт будет обязан регулярно отчитываться о расходовании финансов и достижении поставленных целей.

Напомним, что в 100 школах и 35 колледжах Татарстана с сентября откроются кружки по обучению работе с искусственным интеллектом, для чего летом 623 учителя информатики пройдут повышение квалификации. Для масштабирования таких решений в республике принята программа развития искусственного интеллекта до 2030 года с бюджетом 5 млрд рублей.

