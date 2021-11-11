В Кремле ответили на информацию о санкциях ЕС против «Аэрофлота»

В Кремле ответили, что думают про сообщения о возможных санкциях против авиакомпании «Аэрофлот» со стороны Евросоюза из-за ситуации на белорусско-польской границе. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Песков назвал такие идеи безумными и живущими лишь в информационных вбросах. Авиакомпания заявила, что не обеспечивала и не обеспечивает перевозку белорусских мигрантов. По словам пресс-секретаря, даже если какие-то компании так делают, это не противоречит международным нормам.

Также он добавил, что Россия старается сделать все для решения сложившейся ситуации на границах Белоруссии и Польши.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее появилась информация, что авиакомпания «Аэрофлот» может попасть под санкции Евросоюза. В ЕС считают, что «Аэрофлот» перевозит в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, а те уже пытаются пересечь границу с Польшей.



Дарья Акиомва