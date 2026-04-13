РЖД выставили Рижский вокзал на продажу за 4 млрд рублей

На «Авито» предлагаются здания вокзала и участок, торги назначены на 29 апреля

Российские железные дороги выставили на продажу здания Рижского вокзала за 4 млрд рублей. Объявление размещено на платформе «Авито», сообщает ТАСС.

В состав лота входит вокзал, построенный в 1901 году, общей площадью 3 925,5 кв. м, двухэтажное нежилое здание 1929 года постройки площадью 3 786,4 кв. м, а также земельный участок площадью 13 693 кв. м.

Торги по объекту назначены на 29 апреля в 12:00 мск. Прием заявок на участие завершится 20 апреля в 12:00 мск.



Ариана Ранцева