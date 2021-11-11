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Пробки на дорогах Казани достигли 10 баллов

17:15, 11.11.2021 1
Пробки на дорогах Казани достигли 10 баллов
Фото: Максим Платонов (архив)

Пробки на дорогах Казани достигли 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» по состоянию на 17.15.

Наиболее сложная обстановка на улицах Вишневского, Николая Ершова, Родины, Амирхана Еники, Пугачевской, Товарищеской. Сильный затор образовался в центре Казани — на улицах Пушкина, Татарстан и Лево-Булачной.

Ситуация с пробками в Казани сегодня обострилась из-за снега. Уже днем начали образовываться заторы, пробки достигали 6 баллов в 12 часов дня. На отдельных участках произошли аварии.

Татьяна Демина
АвтоПроисшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:36
    потому что водить не умеют, а некоторые одаренные еще и резину не меняли до сих пор
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