В Татарстане QR-коды внедрят во всем внутриреспубликанском общественном транспорте — подробности

QR-коды в транспорте будут проверять кондукторы

В Татарстане систему QR-кодов внедрят во всем внутриреспубликанском общественном транспорте — городском, пригородном и межмуниципальном. Об этом сообщил республиканский оперштаб.

По поручению президента РТ Рустама Минниханова рабочая группа во главе с первым вице-премьером провела совещание по организации работы общественного транспорта с использованием QR-кодов. В итоге приняты следующие решения.



Допуск будет осуществляться при предъявлении следующих видов QR-кода:

QR-код, полученный на портале «Госулуги», который выдается прошедшим полный курс вакцинации или переболевшим COVID-19;

QR–код о наличии медотвода — на базе Министерства здравоохранения РТ сейчас разрабатывают единый QR-код. Его планируется выдавать татарстанцам, имеющим медицинский отвод от вакцинации против коронавируса.

Фото: Ринат Назметдинов

По решению президента РТ перевозчикам в случае необходимости предоставят субсидию на приобретение технических средств для проверки QR-кодов. Также в рамках этой работы оперштаб Татарстана принял решение о выделении субсидии перевозчикам в случае падения выручки вследствие сокращения пассажиропотока.

Минниханов особо обратил внимание на возможность использовать не только электронную версию QR-кода, но и бумажную. За последним жители республики могут обратиться в МФЦ.

Проверка наличия QR-кода будет осуществляться силами перевозчиков при посадке пассажиров в общественный транспорт, то есть кондукторами.



Кроме того, в Татарстане подготовили обращение в адрес РЖД и Росавиации о возможности внедрения QR-кодов для межрегиональных перевозок.

QR-коды на транспорте анонсировали в прошлые выходные

Власти Татарстана анонсировали введение QR-кодов в общественном транспорте еще в прошлые выходные. Планировалось, что с 22 ноября лица старше 18 лет смогут пользоваться городским транспортом только при наличии QR-кода.



Вслед за этим председатель АТП РТ Сергей Темляков сообщил, что перевозчики считают: в документе нужно прописать, при помощи каких средств будет вестись проверка QR-кодов. Также они просили разъяснить, смогут ли кондукторы или сотрудники министерства требовать у пассажира паспорт, чтобы удостовериться, что сертификат принадлежит именно ему.

Сами перевозчики считают, что QR-коды должны проверять полицейские. У них для этого есть все полномочия, а также в случае возникновения конфликтных ситуаций правоохранители будут способны их разрешить.



Помимо этого, перевозчики прогнозировали снижение пассажиропотока в связи с введением QR-кодов и блокированием транспортных карт лицам старше 60 лет. Для транспортных предприятий необходимо предусмотреть помощь, чтобы они не обанкротились, считают они.



Кроме того, в АТП РТ задались вопросом: как быть пассажирам, которые привились или переболели, но QR-код им еще не пришел.

Возможность введения QR-кодов в общественном транспорте анонсировал и федеральный оперштаб. Он сообщил о разработке законопроектов об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. Документы прорабатываются совместно с профильными ведомствами.

Татьяна Демина