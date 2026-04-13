Социальную рекламу в России могут освободить от маркировки

Если законопроект примут, он значительно упростит работу благотворительных и волонтерских организаций

В России предлагают освободить социально ориентированные некоммерческие организации и социальную рекламу от обязательного присвоения идентификатора. Это упростит работу многих волонтерских и благотворительных организаций, для которых такая процедура многозатратна, а нарушение грозит неподъемными штрафами, сообщил «Реальному времени» соавтор законопроекта. Представители НКО убеждены, что инициатива позволит им лучше информировать граждан о своих общественно значимых проектах и решать актуальные проблемы, подробности — в материале «Реального времени».

Рекламу НКО просят избавить от токенов

В Госдуму внесли проект поправок в закон о рекламе, подготовленный с целью уменьшить административные барьеры для социально ориентированных некоммерческих организаций. Разработчики предлагают освободить НКО и социальную рекламу от требований по маркировке.

— Некоммерческие организации (далее — НКО) не могут иметь извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и распределять полученную прибыль между участниками. Таким образом, реклама социально ориентированных НКО, как правило, направлена на достижение уставных целей и привлечение внимания к организации, с целью решения общественно значимых вопросов, — говорится в пояснительной записке к документу.

Как указали авторы, сейчас многие НКО так же, как и коммерческие организации, распространяют по средствам рекламы информацию о различных мерах поддержки и сборах денег, которые зачастую ограничены во времени. Поэтому требование об обязательном присвоении их рекламе идентификатора излишне, законопроектом предлагается освободить от него социально ориентированные НКО и социальную рекламу.

Согласно букве закона, к СО НКО относятся те некоммерческие организации, чья работа направлена на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в России, а также иные общественно полезные виды деятельности. Исключение составляют общественные организации, которые являются политическими партиями, госкорпорациями, госкомпаниями, государственными и муниципальными учреждениями. Для социальной рекламы главное — это достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства.

«Социальная реклама сегодня важна для общества и государства»

Предложение освободить СО НКО от обязательного присвоения рекламного идентификатора — это реакция на уже действующую систему жесткой маркировки интернет-рекламы, а именно распространение ее требований на социальную рекламу, сообщил «Реальному времени» один из авторов проекта, депутат Госдумы от Татарстана Артем Прокофьев.

— Мы понимаем, что получение идентификатора требует работы с операторами рекламных данных, ведения отчетности и технической интеграции. Для социально ориентированных НКО, особенно малых и волонтерских организаций, — это несоразмерно их ресурсам и, по сути, создает барьер для коммуникации с аудиторией. А мы понимаем ту огромную миссию, которую они выполняют, в том числе в рамках помощи на специальной военной операции, — подчеркнул он.

Штрафы за нарушение этого требования рекламного законодательства достигают 100 тысяч рублей, что критично для многих НКО. «Даже формальные ошибки — неверная маркировка, отсутствие токена — сурово наказываются и, по сути, ведут к разрушительным финансовым последствиям», сообщил депутат. Он напомнил, что социальная реклама не является коммерческой деятельностью — это проявление активности гражданского общества. Зачастую она возникает стихийно: в виде постов, репостов, публикаций и stories. Однако действующая система рекламной маркировки это не учитывает, ее формальные требования вступают в противоречие с самой природой волонтерских инициатив, убежден соавтор документа.

— Одна из ключевых проблем — размытые границы между информированием и рекламой в деятельности НКО. Даже обычный пост о деятельности организации может быть признан рекламой, что приводит к произвольной квалификации и серьезным финансовым последствиям. В этом смысле необходимо уходить от текущей практики, которая создает барьеры для положительной деятельности гражданского общества, — считает Артем Прокофьев.

В России, по последним данным, зарегистрировано более 220 тысяч некоммерческих организаций. В прошлом году Минюст России завершил ключевой этап модернизации порядка взаимодействия с этим сектором, направленный на повышение прозрачности и укрепление общественного доверия к деятельности НКО. С 1 января 2026 года подача и прием их отчетности ведется исключительно в электронном виде через портал Минюста для НКО по новой унифицированной форме. В 2025 году ресурсом воспользовались почти 74 тысячи НКО, уставы опубликовали около 70 тысяч организаций.

Ранее в Минэкономразвития сообщали, что в стране работает почти 134 тысячи социально ориентированных НКО, а объем их господдержки в минувшем году достиг 419 млрд рублей.

Создавать реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, которые будут освобождены от требования о присвоении рекламного идентификатора, не потребуется, убежден депутат от Татарстана: «Если государству и нужно что-то доработать, то, возможно, стоит более четко прописать признаки социальной рекламы в подзаконных актах профильных органов, а также подумать об упрощении деятельности НКО в зависимости от их размера и бюджета. Но ни в коем случае не следует вводить дополнительные реестры и ограничения. Законопроект направлен именно на упрощение деятельности СО НКО. Социальная реклама сегодня важна для общества и государства, поскольку помогает решать значимые задачи, стоящие перед страной».

В эти дни Госдума приняла еще один закон, который касается деятельности некоммерческих организаций в России. Это документ о верификации сайтов и страниц в социальных сетях НКО и благотворительных фондов. Благодаря специальной отметке на информационных ресурсах этих организаций граждане будут понимать, что помогают настоящим благотворительным организациям, а не мошенникам. Это обеспечит повышение доверия к некоммерческим организациям в обществе.



«Любые меры, которые упрощают работу НКО, критически важны»

— Мы всецело поддерживаем любые законотворческие инициативы, которые облегчают жизнь организациям, занимающимся благотворительностью и добрыми делами. Нам действительно непросто работать — любая помощь в снятии бюрократических барьеров жизненно необходима. Возьмем, к примеру, нашу организацию. У нас очень скромные поступления на расчетный счет, и мы крайне зависим от каждого рубля, — сообщила президент региональной благотворительной общественной организации «Мамы Казани» Елена Горинова.

При этом часть средств приходится направлять на организационные расходы, которые сложно объяснить благотворителям. По словам спикера, людям бывает трудно донести, что не все деньги, поступающие на счет, можно потратить на лекарства, памперсы и другие прямые нужды подопечных. Есть обязательные расходы, связанные с текущей деятельностью организации, например, бухгалтерское сопровождение. «У нас нет штатного секретаря или делопроизводителя, а услуги бухгалтера из консалтингового агентства, который идет нам навстречу из личных побуждений, все равно требуют оплаты — пусть и минимальной», пояснила она.

Что касается рекламных объявлений — они организации и вовсе не по карману:

— Мы рекламу никогда не размещаем — просто не можем себе этого позволить. В Татарстане, насколько я знаю, если какие‑то НКО и используют рекламу, то обычно в рамках грантовых проектов: когда в бюджете гранта предусмотрена строка на продвижение — билборды, онлайн‑реклама и т. п. Возможно, крупные фонды могут себе это позволить, но я лично такой рекламы не встречала. Для большинства НКО реклама — непозволительная роскошь. Мы еле держимся на плаву, особенно в условиях, когда с начала года ситуация стала еще сложнее.

Поэтому любые меры, которые упрощают работу НКО, критически важны для этих организаций, подчеркнула Горинова: «Это поможет некоммерческим организациям сосредоточиться на своей миссии, а не на бюрократии».

— Я полностью согласна: нужно облегчать работу НКО, а не создавать лишние сложности. В общественных организациях обычно трудятся люди, которые искренне хотят помочь, но не всегда обладают достаточными знаниями в бухгалтерии или юриспруденции. При этом они выполняют огромную работу. Из‑за бюрократических барьеров многие просто отказываются от участия в проектах, — рассказала председатель региональной общественной организации молодежи и детей инвалидов «Планета Добра» Тансылу Хиснуллина.

В пример собеседница издания привела случай из практики коллег: ознакомившись с требованиями к заявке на грант — перечнем документов и отчетностью, они решили, что не будут участвовать, несмотря на то, что у них были достаточно перспективные проекты. В последние годы, по ее словам, многим социально ориентированным НКО стало особенно тяжело работать.

«Более того, я знаю организации, которые сейчас задумываются о закрытии — исключительно из‑за усложнения отчетности и возросшей административной нагрузки», — заметила она и добавила, что важно помнить: большинство общественных объединений не имеют фонда заработной платы — люди работают на энтузиазме, безвозмездно. Именно энтузиасты составляют основу таких организаций.

— Если нам снизят бюрократическую нагрузку — это позволит нам эффективнее помогать людям, продвигать полезные идеи, не бояться сложностей и активнее участвовать в социальных проектах, — отметила глава НКО.

