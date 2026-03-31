Научно-исследовательский центр «ТАИФ-НК»: на финишной прямой

Объем строительных работ выполнен на 95 %

На территории одного из самых инновационных НПЗ страны — АО «ТАИФ-НК» — завершается строительство собственного научно-исследовательского центра. Здесь будут испытывать технологии переработки различных видов тяжелого сырья на пилотных лабораторных установках. Это позволит наработать базу данных по влиянию качественных характеристик нефтяных остатков на эффективность и конверсию тяжелого нефтяного сырья в ценные светлые нефтепродукты. Проектирование и строительство центра проходят по современным стандартам, что обеспечивает безопасность и эффективность работы. Уже скоро в НИЦ состоятся первые испытания, а пока рабочие наносят последние штрихи. Обо всем по порядку — в материале «Реального времени».

КГПТО в миниатюре

Здание будущего научно-исследовательского центра выглядит небольшим и довольно компактным. В зале пилотных испытаний разместился полноценный мини-завод — уменьшенная копия главной установки КГПТО. Только если на большом производстве эксперименты — процессы рисковые и слишком дорогие, то технологические новации можно проверить в лабораторном масштабе: быстро и без рисков.

Технологическая установка, размещенная в зале пилотных испытаний НИЦ, состоит из модулей.

В модуле «А» суспензионное сырье — поступающий с основного производства АО «ТАИФ-НК» гудрон, а также тяжелый газойль, мазут, битуминозная нефть, тяжелая полимерная смола, активированный лигнит или полимерное вторсырье — нагревается до 60—80 С для дальнейшей переработки.

Жидкофазный реактор модуля «В» (к слову, уменьшенная копия действующей установки суспензионного гидрокрекинга КГПТО) с помощью специальной угольной добавки преобразует смешанное с водородсодержащим газом и нагретое до 500 С сырье в жидкие нефтепродукты с высоким содержанием ароматических соединений. Глубина конверсии — до 95%!

Модуль «С» — установка гидрокрекинга высокого давления, состоящая из двух последовательно установленных газофазных реакторов. Здесь продукт, получаемый на модуле «В», преобразуется в жидкий гидрогенезат (жидкую смесь углеводородов) и углеводородные газы.

Три разные по объему (от 6 до 50 литров) установки атмосферной и вакуумной дистилляции объединены в модули «D» и «Е». Блок установок с помощью настраиваемого давления (от 0,1 мм рт. ст.) и температур (до 570 С) в автоматизированном режиме позволяет исследовать процессы извлечения из нефтяного сырья узких фракций (продуктов с конкретными параметрами). Ювелирная точность с шагом температур кипения буквально в несколько градусов дает ученым от нефтепереработки информацию, необходимую для дальнейшего построения рабочих моделей по оптимизации процессов на основном производстве.



Модуль «F» — специальные дробилки и быстроходный роторный измельчитель, предназначенные для дробления твердого сырья (активированного лигнита, производственных отходов и вторсырья полимеров) в мельчайшие фракции — до 50÷100 мкр, для последующей переработки.



Автоклав модуля «G» — закрытый реактор для исследования новых каталитических процессов при экстремальных давлениях (до 34,5 МПа) и температурах (до 500 С) — венчает собой уникальный испытательный полигон лабораторного комплекса НИЦ АО «ТАИФ-НК».

Формируемая производственная цепочка позволит ученым работать над тем, что уже сегодня называют «нефтепереработкой будущего»: проводить глубокие исследования процессов, отрабатывать на практике технологии глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков — гудрона, мазута и других «хвостов», отходов и брака нефтехимических производств, а также вовлекаемого во вторичный оборот полимерного сырья. Иными словами, НИЦ позволит подобрать оптимальные режимы конверсии, при которых из тяжелого сырья можно извлечь максимум полезных продуктов и управлять их качественными характеристиками. Выверенные до мелочей модели именно здесь будут складываться в высокоэффективные технологические регламенты для нефтеперерабатывающих производств — не только «ТАИФ-НК», но и нефтепереработки России в целом.



Второе направление — испытания различных добавок и катализаторов. В центре будут тестировать угольные добавки от российских и зарубежных поставщиков, а также каталитические системы нового поколения. Задача — опытным путем определить их эффективность и экономичность. Апробацию различных катализаторных схем загрузки для гидрогенизационных процессов переработки нефтяного (в том числе тяжелого и нестандартного) сырья НИЦ сможет проводить как для совершенствования собственных технологических процессов, так и в интересах других НПЗ.



Третье — расширение сырьевой базы. После испытаний завод сможет превращать в востребованную и высокомаржинальную продукцию низкомаржинальные и маловостребованные рынком продукты нефтепереработки: отходы основных производств НПЗ, неликвид и вторичное полимерное сырье.



Четвертое и не менее важное: собственная технология Группы ТАИФ — TAIFCOMBI — продолжает развиваться и совершенствоваться. И именно НИЦ отводится ключевая роль в проведении пилотных испытаний и получении исходных данных для коррекции технологических процессов и достижения максимальной эффективности от уникального оборудования КГПТО.



Внутри НИЦ уже все говорит о скором завершении строительных работ: подключены инженерные коммуникации, смонтировано основное технологическое оборудование, проведена опрессовка и обкатка на воде. Сейчас рабочие наводят красоту: занимаются малярными работами и внутренней отделкой помещений, включая крепление панелей, покраску и монтаж плитки.



За ходом строительных работ с первых дней внимательно наблюдает руководитель НИЦ Ильнар Каримов. Построить и запустить в работу научный центр компании доверено кандидату технических наук, победителю федерального конкурса «Инженер года — 2024» в номинации «Химическая технология» и обладателю диплома победителя республиканского конкурса «Инженер года — 2025» в номинации «Нефтегазовая промышленность». Цех №10 КГПТО — а именно так в «ТАИФ-НК» называется НИЦ — он возглавил ровно два года назад, в марте 2024 года.



— Был приятно удивлен, когда получил предложение возглавить НИЦ. На тот момент я около восьми лет проработал в должности заместителя начальника цеха получения элементарной серы КГПТО. Долго не думал. Признаюсь, я всегда стремился к новому и неизведанному. Проект научно-исследовательского центра обещал быть уникальным. Он должен стать первым в России по изучению процессов глубокой переработки тяжелых остатков, — рассказал Ильнар Каримов.

Одним из первых в штат НИЦ также был принят механик цеха Марсель Гизатуллин. Он перешел в строящийся научный центр из структурного подразделения КГПТО.



— Для меня это в первую очередь опыт. Уверен, что впереди нас ждет много открытий и научных достижений, — рассказывал Марсель Гизатуллин в первые дни строительства.

Перед сотрудниками НИЦ руководство компании поставило амбициозную задачу — построить современный научный центр по изучению процесса глубокой переработки нефтяных остатков и отходов нефтеперерабатывающих и нефтегазохимических производств, вторичного полимерного сырья.





В чистом поле

По состоянию на март 2024 года уже были заключены договоры на проектирование с компанией ЗАО «ИЦ «Технохим» (г. Санкт Петербург) и контракты с зарубежными партнерами на поставку технологического оборудования, вспоминает Каримов.



— Первые шаги были сложными: нужно было документально оформить новую структурную единицу завода. Мы приступили к разработке инструкций, регламентов, положения о цехе, формированию штата, разработке их функциональных обязанностей. Параллельно шла работа с проектным институтом, приемка документации от вендора, выдача замечаний, корректировка, «бесконечная» переписка! Ну и самое интересное — это живая стройка, которая зарождалась у нас на глазах: совместно со специалистами Управления капитального строительства (УКС) АО «ТАИФ-НК» появились первые подрядные организации и приступили к земляным работам, — рассказывает Ильнар Каримов.

Так в чистом поле закипела жизнь: выемка котлована, забивка свай, возведение каркаса основного здания. Два года, по словам руководителя НИЦ, пролетели как два месяца! Наверное, когда любишь свое дело, время летит незаметно. В пик строительных работ на площадке трудились до 100 человек и много строительной техники.



— Данная стройка исключала присутствие генерального подрядчика, поэтому это был общий коллективный труд всех специалистов компании АО «ТАИФ-НК», подрядных организаций, проектировщиков, поставщиков материалов и оборудования. И мы работали в единой команде! На разных этапах стройки работали десятки организаций. Каждая команда отвечала за свой участок, включая сборку металлоконструкций и подводку трубопроводов. До сих пор смотрю и удивляюсь, как, стартуя с бетонной площадки на краю завода, мы построили не просто красивое здание снаружи, а целый «мини-завод» внутри. И сам я, и специалисты цеха не раз побывали в командировках, в том числе зарубежных. Например, в Китае, откуда поступила часть оборудования для пилотных экспериментальных модулей нефтепереработки, — отметил в разговоре с журналистом Ильнар Каримов.

Основное технологическое оборудование — а это железное сердце НИЦ — было доставлено в сентябре 2025 года. Транспортировка пяти морских контейнеров и четырех рам основного модуля в Нижнекамск шла автомобильным, морским, железнодорожным транспортом и заняла около полутора месяцев.



— Мы с нетерпением приступили к монтажу основных скидов технологического оборудования и в начале ноября пригласили партнеров для шефмонтажа и пусконаладочных работ. До середины февраля мы совместно с ними провели все необходимые тесты и настройки оборудования, включая обкатку установки на воде, пневмоиспытания на азоте, а далее — на водороде. Теперь ждем завершения финальных работ и готовимся к важному этапу — приему сырья и запуску нашей уникальной установки, — отметил руководитель НИЦ.



Последние штрихи

Ждать открытия осталось недолго, отмечают сотрудники НИЦ. Строительные работы выполнены на 95 %. Рабочие наносят последние штрихи. Московская компания «Спецвидеопроект» устанавливает мультимедийное оборудование в конференц-зале. Ранее они успели поработать в МИД, Челябинском государственном университете и аэропортах Внуково и Сочи.

— В НИЦ АО «ТАИФ-НК» мы устанавливаем светодиодный экран с диагональю 135 дюймов и шагом пикселей 1,5 по технологии COB (Chip on board) — что позволяет без опасений прикасаться к поверхности экрана и получать более гладкое и реалистичное изображение, используя оборудование от Unilumin, а также камеры автонаведения и системы связи проверенных фирм. Особенность проекта — требование заказчика о полной автоматизации системы, которая запускается всего лишь тремя нажатиями кнопок на стене. Она самостоятельно определяет докладчиков и наводит камеры на выступающих, — рассказал о нюансах работы мультимедийной системы руководитель проектов компании Кирилл Вакуло.



Монтажом криплатов, гипсокартонных листов, потолков и всей внутренней отделкой в НИЦ занимается российская компания ООО «СПМ».



— На объекте мы находимся уже около двух месяцев. Работа выполнена примерно на 95 %. Осталось зашить кирпичную стену панелями из криплата с принтом. Работа кропотливая. Принт состоит из трех треугольных панелей. Необходимо точно подгонять каждую деталь под существующие размеры, — рассказал мастер строительно-монтажных работ Анатолий Марилов.

Подрядная организация «СК Элемент» на стройку зашла с первых дней: участвовала в выемке котлована и других строительных работах.



— Наша компания уже с 2014 года сотрудничает с АО «ТАИФ-НК». Я присоединилась к команде, когда мы только начинали строить этот объект. Основные работы завершены: отделка и благоустройство также частично выполнены нашей организацией. Приятно видеть, как НИЦ растет и обретает финальную форму. Сначала тут, как и на любой стройке, было грязно и пыльно. А сейчас уже можно ходить в туфлях на каблуках, если бы это было позволено по охране труда (смеется). С нетерпением жду открытия, чтобы увидеть НИЦ в полной красе! — призналась инженер ПТО «СК Элемент» Гульнара Хайдарова.

Контроль над выполнением строительных норм и стандартов осуществляют специалисты отдела технического надзора Управления капитального строительства «ТАИФ-НК».



— На завершающем этапе строительства задействовано несколько подрядчиков. Одни занимаются общестроительными работами и монтажом металлоконструкций, а другие устанавливают системы отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации. Параллельно идет монтаж наружных блоков кондиционирования, а также антикоррозийная и огнезащитная покраска. Это необходимо для защиты металлоконструкций от разрушительного воздействия коррозии и огня. Все это делается для обеспечения высоких стандартов качества, — пояснил ведущий инженер отдела технического надзора управления капитального строительства «ТАИФ-НК» Эмиль Фатихов.

Мал, да удал

Параллельно со строительством научно-исследовательского центра шел набор персонала. В настоящее время штат насчитывает 21 человека. Ведущий инженер смены Айдар Хабибуллин пришел со второго производства — Завода бензинов.

— В «ТАИФ-НК» я работаю более 20 лет, с 2005 года. На моих глазах был построен и введен в эксплуатацию Завод бензинов. Рад, что стал частью и этой команды. Наш коллектив хоть и небольшой, но дружный и слаженный. Хочется внести свой вклад в развитие науки и оставить след в истории предприятия, — признался Айдар Хабибуллин.



Инженер-химик Гузалия Каюпова — одна из двух женщин, работающих в большом мужском коллективе НИЦ. Наукой начала заниматься, еще будучи студенткой КНИТУ. Успела поработать лаборантом в Институте органической физической химии Российской академии наук. Там же защитила кандидатскую диссертацию по направлению «Физическая химия». Позже переехала в Нижнекамск и устроилась на нефтехимическое предприятие, однако в августе прошлого года решила сменить работу.

— Когда услышала, что здесь будет научный центр, с воодушевлением подала документы. Фортуна благоволила: мою кандидатуру утвердили, и мне посчастливилось стать частью команды НИЦ. Безусловно, нефтехимия и нефтепереработка различаются между собой. Но помните четверостишие Иоганна Гете? «Пергаменты не утоляют жажды. Ключ мудрости не на страницах книг. Кто к тайнам жизни рвется мыслью каждой, в своей душе находит их родник». Следовательно, нужно всегда совершенствоваться, искать и познавать новое, не останавливаться на достигнутом. И тогда ты будешь интересной и развитой личностью, высококлассным специалистом, — рассказала она.

А в том, что с открытием научно-исследовательского центра начнется новая история развития не только «ТАИФ-НК», но и всей в российской нефтепереработки, здесь никто не сомневается. Для этого есть все необходимое: инновационные пилотные установки, профессиональный коллектив, высокий уровень научных изысканий, а главное — желание продолжать совершенствоваться и двигаться вперед.



Открытие НИЦ обеспечит еще более тесное сотрудничество одного из самых инновационных нефтеперерабатывающих комплексов страны с ведущими научными учреждениями, университетами и исследовательскими центрами. Это позволит не только привлекать лучшие умы, но и обмениваться опытом, а значит — ускорить научные исследования и их внедрение в производственную практику.

— С запуском НИЦ перед нами открываются новые горизонты для масштабных исследований и разработок. Очевидно, что центр будет играть ключевую роль в формировании научной базы для отечественной нефтепереработки, а успешные испытания помогут значительно увеличить глубину переработки нефти и конкурентоспособность российской продукции на международном рынке, — заключил Ильнар Каримов.



Интерес со стороны науки уже есть. Это наглядно продемонстрировала состоявшаяся недавно в Казани V Научная конференция «Динамические процессы в химии элементоорганических соединений», где представители «ТАИФ-НК» рассказали о достижениях комплекса в глубокой переработке тяжелых остатков перегонки нефти, собственной уникальной технологии TAIFCOMBI и анонсировали скорое открытие НИЦ.



— Цели нашего научного центра: исследование, масштабирование и обучение. Технология TAIFCOMBI продолжает совершенствоваться, и здесь НИЦ намерен тесно сотрудничать с ведущими научными школами России и дружественных государств, — подчеркнул Ильнар Каримов во время презентации НИЦ АО «ТАИФ-НК» на площадке Института органической и физической химии им. А.Е. Арбузова. Воспользовавшись моментом, он также пригласил собравшихся в Казани светил науки на скорое открытие центра и озвучил готовность АО «ТАИФ-НК» и Группы ТАИФ в целом к конструктивному диалогу и совместной исследовательской работе.