В России готовят законопроекты об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах

Фото: Максим Платонов (архив)

Оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил о разработке законопроектов об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. Об их внесении в Госдуму сообщат дополнительно.

— Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты, — передает ТАСС сообщение оперштаба.

Сенатор Ирина Святенко ранее заявляла «РИА Новости», что в Совфед не поступал проект введения QR-кодов в магазинах и в транспорте.

Фото: Максим Платонов (архив)

Издание РБК со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что власти внесут два законопроекта об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. Ожидается, что эта мера будет действовать до июня будущего года. Инициативы не касаются общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов.

Сегодня руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщила, что подробности введения QR-кодов в общественном транспорте расскажут сегодня.



Вчера спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко допустила ужесточение мер на федеральном уровне в связи с заболеваемостью коронавирусом.

Татьяна Леухина