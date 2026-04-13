В 2026 году жители Татарстана чаще всего жалуются на качество воздуха

За три месяца 2026 года в экологическую службу РТ поступило 737 обращений

За первые месяцы 2026 года в Республиканскую общественную экологическую приемную поступило свыше 700 обращений от жителей Татарстана. На текущий момент решено более 550 из них, остальные находятся в процессе рассмотрения, сообщает Минэкологии республики.



Основными темами обращений стали: качество атмосферного воздуха — 294 обращения; проблема несанкционированных свалок — 155 сообщений; вопросы, связанные с водными объектами — 76 обращений; прочие экологические проблемы — 212 сообщений.

Напомним, что после ЧП на НКНХ превышений ПДК веществ в воздухе на проспекте Вахитова в Нижнекамске не было выявлено.

Наталья Жирнова