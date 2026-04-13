Исторический квартал в центре Казани восстановят к 2028 году

В прошлом году на реставрацию ОКН в городе потратили более 2,5 млрд рублей

На сегодня Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия разрешил провести реставрационные работы в 24 исторических зданиях Казани, сообщил на «деловом понедельнике» глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Альберт Салихов. Половина из них — переходящие с прошлого года. В 2025-м на восстановление ОКН потратили более 2,5 млрд рублей, почти половина суммы — это средства инвесторов. О том, как будут вести работы в этом году, — в материале «Реального времени».

С 2012 года в центральных районах Казани отреставрировали более 170 объектов

С 2012 года в Вахитовском и Приволжском районах Казани было отреставрировано более 170 объектов культурного наследия (ОКН), сообщил глава администрации Альберт Салихов. В 2025-м работы кипели на 39 точках. В частности, на 17 ОКН завершены противоаварийные работы, а восемь возвращены к жизни полностью.



Сейчас «по крупицам, воспоминаниям и архивным видеосюжетам» реставрируют Городской дворец детского творчества им. А. Алиша. Впереди — укрепление перекрытий, обновление фасада и воссоздание утраченных декоративных деталей. Уже завершено восстановление дома Щетинкина на ул. Баумана — скоро там откроется бутик-отель.

Всего в 2025 году на реставрацию ОКН направили более 2,5 млрд рублей, из которых почти половина — средства инвесторов, подчеркнул Альберт Салихов.



Всего в этих районах насчитывается 985 ОКН. Число объектов федерального значения за 10 лет выросло вдвое.



«Адонис» проведет летнюю программу для креативной индустрии

По словам докладчика, объем реставрационных работ не снижается. На сегодня Комитет по охране ОКН выдал разрешения на проведение работ в 24 исторических зданиях Казани. Половина из них — переходящие с прошлого года. Еще половина разрешений была получена впервые.

Прямо сейчас специалисты продолжают восстановление здания ТЮЗа на ул. Островского. Впервые начнется реставрация в здании Госкомитета по тарифам на ул. Карла Маркса — здесь в 1918 году работал штаб обороны от белоинтервентов. Работы планируют завершить к осени 2027 года.

На берегу озера Кабан обновляют здание свечного завода братьев Крестовниковых. Как напомнил Салихов, здесь планируют разместить археологический парк. Кроме того, пространство объединит музейные зоны, СПА, рестораны и апартаменты.

Работы кипят в историческом квартале в квадрате улиц Профсоюзной и Рахматуллина. Одно из ключевых мест — гостиница Дворянского собрания, где останавливались Александр Пушкин и Федор Шаляпин. Проект реставрации фасада согласован, параллельно идет разработка проекта приспособления (документа, который обосновывает необходимость проведения мероприятий, позволяющих использовать объект в соответствии с современными требованиями, — прим. ред.).

Завершены противоаварийные работы в доме Пискунова. Сейчас идет разработка и согласование концепции восстановления еще двух объектов — лавок Пискунова на ул. Профсоюзной.

— Замыкает ансамбль квартала дом на ул. Мусы Джалиля, 16. Общий срок завершения по всем объектам — 2028 год, — резюмировал Альберт Салихов.

Бывшая швейная фабрика «Адонис» уже превращается в культурный кластер. Здесь прошла архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги», в мае расположатся инсталляции фестиваля «Нур».

— Недавно мы встречались с командой «Адониса» и обсудили насыщенную летнюю программу. Несмотря на проводимый ремонт, часть зданий и внутреннего дворика уже будут открыты для горожан в этом году. Здесь для креативной индустрии города будут проводиться дневные и ночные мероприятия, мастер-классы, лекции и форумы, — поделился докладчик.

Один квадратный метр обходился в 200 тыс. рублей

Напомним, реставрация исторического комплекса зданий в центре Казани ведется давно — в 2025-м исполнилось 10 лет с начала работ. Они начались в 2015-м, когда по программе расселения аварийного жилья отсюда уехали люди. Вложения в работы председатель Комитета по охране ОКН Иван Гущин называл многомиллионными. По его подсчетам, один квадратный метр в пересчете на 2025 год обходился в 200 тыс. рублей.



— Это один из старейших кварталов города. Для нас это место очень ценно наличием целого десятка исторических объектов федерального значения, — подчеркивал Гущин.

Самым сложным в восстановлении бывшей гостиницы Дворянского собрания оказался фундамент — он был частично разрушен, делился директор компании «Ак Барс Инжиниринг» Тимур Зарипов. «Кроме того, здание находится на склоне. Мы провели большую работу по выполнению подпорной стенки со стороны склона», — добавил он.

Усадьбу Сапогульцева, включающую в себя три здания — главное и два флигеля — отличал высокий уровень сохранности. По словам главного архитектора-реставратора проекта Лилианы Ивановой, прежними остались кирпичный конструктив зданий, архитектурные фасады и службы, которые были в руинированном состоянии. Реставрация во флигелях еще в 2025-м была полностью завершена, а один из них уже функционировал как арт-галерея. В подвальной части объекта появятся кафе, а на верхних этажах — офисы, рассказывала Иванова.



Выставили на продажу дом Свешникова, начали реставрацию Александровского пассажа

Что касается ОКН в других пространствах Казани, в конце марта на продажу выставили дом Свешникова. Стоимость здания, построенного в XIX веке, составила 700 млн рублей. Его продавали под гостиницу с историческим наименованием «Гранд-отель». Согласно описанию, первый этаж может подойти под заведения общественного питания или другие нежилые помещения, а второй и третий — под помещения со статусом «квартира».

В марте же стало известно, что идут работы по сохранению одного из самых известных исторических зданий Казани — Александровского пассажа. Реставрационные мероприятия начались после того, как Комитет по охране ОКН добился от собственника исполнения охранных обязательств. Специалисты приступили к первоочередным противоаварийным мероприятиям.

В начале весны власти согласовали план реставрации исторического здания на улице Тельмана, 24. Дом был построен в 1908 году и принадлежал Н.Л. Перельштейну. Особенностью здания считается его нарядный фасад с пятью окнами и декоративной аркой сбоку, а также балкон с узорными украшениями, лепнина с растительными орнаментами и изящные подоконники. Специалисты восстановят внешний вид дома и сохранят все старинные детали.



В феврале власти Татарстана повторно выставили на торги комплекс зданий бывшей больницы при фабрике Крестовниковых. Начальная стоимость лота осталась неизменной — 382,6 млн рублей. В его состав входят здание больницы 1914 года постройки, поликлиника, административные строения и земельный участок площадью 8,1 тыс. кв. метров. По условиям сделки новый владелец обязан провести реставрацию исторических зданий. Предыдущий аукцион по продаже комплекса не состоялся из-за отсутствия заявок.