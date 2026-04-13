В Татарстане в течение недели вновь ожидаются заморозки до -3 градусов

14 апреля погода в республике будет зависеть от южного циклона, с 15-го числа — от северного

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 14 апреля погода в республике будет зависеть от южного циклона. Ночью и утром ожидаются дождь и туман, местами возможна гроза. Ветер будет сильным — до 16 метров в секунду. Ночью температура будет от +5 до +10 градусов, а днем потеплеет от +12 до +17, на юге до +22 градусов.

В среду и четверг, 15–16 апреля, придет северный антициклон. Будет сухо и умеренно тепло. Ночью температура опустится до +6 градусов, а в четверг местами могут быть заморозки до 3 градусов, а днем будет около +15 градусов. Ранее синоптики оценили вероятность выпадения снега в Казани в апреле.

По данным Гидрометцентра, в пятницу, 17 апреля, осадков не предвидится. А в субботу, 18 апреля, может пройти небольшой дождь. Днем температура будет держаться в пределах от +10 до +15 градусов.

Наталья Жирнова