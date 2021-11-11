В работе портала «Госуслуги» второй раз за неделю произошел сбой

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Пользователи портала «Госуслуги» пожаловались на сбои в его работе. Сайт «упал» второй раз с начала этой недели.

На сайте указано, что он недоступен по техническим причинам. Проблема временная, если верить сообщению.

Напомним, сбой в работе «Госуслуг» произошел в понедельник, 8 ноября. Проблему удалось разрешить за несколько часов — сайт и мобильные приложения портала продолжили работать в стабильном режиме.

Сбой в начале недели произошел из-за наплыва пользователей, которые хотели проверить свои QR-коды после массовых сообщений о сокращении срока их действия.

Татьяна Демина