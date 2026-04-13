Трамп сообщил о готовности Ирана к заключению соглашения с США
По словам президента США, в процессе урегулирования ситуации значительную роль сыграли представители американской администрации
Президент США Дональд Трамп заявил о проявлении активной заинтересованности иранской стороны в достижении договоренности с американской администрацией. Данное заявление прозвучало в ходе общения главы государства с журналистами.
По словам Трампа, представители Ирана проявили значительный интерес к заключению соглашения. Президент особо подчеркнул интенсивность желания иранской стороны достичь договоренностей.
По словам главы государства, представители его администрации — вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер — хорошо поработали над урегулированием ситуации.
Ранее Трамп заявил о введении блокады судов у иранских портов. При этом США считают, что Иран может попытаться прорвать блокаду Ормуза.
