В Татарстане в выходные ожидаются метели и снег, в начале следующей недели — до -8 градусов

В Татарстане до конца этой недели сохранится неустойчивая погода — метели, снег и сильный ветер. В начале следующей недели синоптики обещают похолодание. Ночью во вторник, 16 ноября, прогнозируется до -16 градусов.

Ночью в пятницу, 12 ноября, в Татарстане ожидается снег, мокрый снег, метели и сильный ветер порывами до 15—17 м/с, и до -6 градусов. В отдельных районах синоптики прогнозируют гололедицу. Завтра днем осадки ожидаются лишь местами, а температура составит +1..-3°С.

В субботу, 13 ноября, в Татарстане вновь ухудшится погода — синоптики предупреждают об снеге, мокром снеге, метели и гололедице. Ночью температура опустится до -1..-6 градусов, днем она составит +1..-4 градусов.

Ночью в воскресенье, 14 ноября, в Татарстане пройдет небольшой снег, температура опустится до -2..-7 градусов. Днем осадки постепенно прекратятся, температура будет держаться в пределах 0..-5 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в понедельник, 15 ноября, в Татарстане вновь пройдет небольшой снег. Ночью температура опустится до -6..-11 градусов, а днем она составит от -2 до -7 градусов.

Сильно похолодает в Татарстане ночью во вторник, 16 ноября. Синоптики прогнозируют -11..-16 градусов. Днем температура будет держаться на уровне -3..-8 градусов. Существенных осадков в этот день не ожидается.

Отметим, что сегодня в Казани снегопад, из-за которого на дорогах наблюдаются пробки. На некоторых участках произошли аварии.

Татьяна Демина