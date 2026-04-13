Дом, где жил Качалов: реставрация исторических номеров Михайлова в центре Казани выходит на финишную прямую

Работы в уникальном сквозном пространстве планируют завершить через три месяца — помещения отдадут под коммерческие объекты

Через три месяца в Казани планируют завершить реставрацию номеров Михайлова — комплекса старинных зданий, в одном из которых жил актер Василий Качалов. Уже восстановлен балкончик, где когда-то он, бреясь, оглядывал город. В обновленном доходном доме сегодня прошло заседание татарского отделения общества охраны памятников истории и культуры. О том, как защитить советские мозаики, какое будущее ждет Мергасовский дом и чем займутся летом волонтеры «Том Сойер Феста» — в материале «Реального времени».

Выйти на балкончик, где брился Качалов

В Казани подходит к завершению реставрация номеров Михайлова, работы в которых изначально планировали закончить к концу 2025-го. Здание формирует угол улиц Лобачевского и Дзержинского — у пространства есть выход на обе улицы. Знаменито оно, в частности, тем, что в конце 19 века здесь два года жил известный актер Василий Качалов.

Ожидается, что экстерьер и дворик будут готовы через три месяца сообщил директор реставрационных мастерских ГК ASG Иван Никонов, отвечая на вопрос «Реального времени». Внутренняя отделка будет черновая — она останется на усмотрение будущих арендаторов. Общий объем инвестиций превысил 500 млн рублей, сообщили нашему изданию в ASG.

— Здание начали строить в 1850-х годах. Оно принадлежало изначально приходской церкви. Впоследствии его продали купцу Михайлову, который стал развивать его как доходный дом. В основном в апартаментах жили начинающие актеры и студенты, потому что вблизи у нас театры и университеты. Проживание здесь было недорогое, — рассказал Иван Никонов.

Как он уточнил позже, здание доходного дома датируется 1858 годом. В нем-то и остановился Качалов. Рассказывают, что артист брился на балконе своего номера, любуясь видами Казани. Этот балкон уже отреставрирован, более того, весь конструктив — «родной». Сохранилась и половина кованого ограждения. Вторую воссоздали по аналогии.



Работы ведутся со времен Универсиады

При этом в комплекс входит не только это здание. В 1879-м Михайлов подал запрос на возведение новых строений и стал достраивать территорию. В результате сформировался целый П-образный комплекс. Общая площадь объекта — порядка 2,5 тыс. кв. м, говорит Иван Никонов.

Так что ждет другие строения на территории? У одного из воссозданных пристроев появятся витражи и зенитные фонари. «Возможно, здесь будет какое-то интересное заведение общепита, кафетерий», — предполагает Иван Никонов. Сохранился и впечатляющих размеров подвал, состоящий из множества помещений. Открыться там может, например, бар, считает директор реставрационных мастерских.

Работы заняли не один год: в 2013-м объект был в аварийном состоянии. Первый этап — реставрация фасадной части, восстановление кровли, окон — провели к Универсиаде. В 2017 году здесь были обнаружены карстовые пустоты. «Была проведена инъекция фундаментов, загнано неимоверное количество материала. После этого здание отстоялось, и работы были продолжены», — рассказал эксперт.



Чем в этом сезоне займется «Том Сойер Фест»

В отреставрированных номерах Михайлова сегодня обсудили судьбу и других исторических зданий республики. Здесь прошло заседание татарского отделения общества охраны памятников истории и культуры (ТРО ВООПИиК). В этом году исполняется 15 лет с момента, как градозащитные акции стали влиять на судьбу города — в 2011 году казанцы выступили против застройки парка «Черное озеро» многоуровневым паркингом.

Председатель ТРО ВООПИК Степан Новиков напомнил о самых громких событиях, связанных с объектами культурного наследия (ОКН). Речь идет о сносе столетнего здания бывшего клуба строителей Ленинского района, возведении шумозащитных экранов на Кировской дамбе и напряженный разговор о будущем Мергасовского дома. Напомним, недавно в одной из передач ТНВ председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин рассказал, что его могут разобрать и собрать заново. Решение, по его словам, примут после выхода инженерно-технического заключения.

— Инженерное обследование до сих пор на суд общественности и экспертного сообщества не представлено. То, что он (Мергасовский дом — прим. ред.) не подлежит реставрации, это лишь мнение отдельных людей. Я прошу СМИ эту тему обсуждать только с экспертами, которые связаны с объектами культурного наследия. Они, думаю, все скажут что в инженерном заключении в принципе не может быть написано: «Рекомендуем к сносу объект культурного наследия», — подчеркнул Степан Новиков.

Он добавил: износ номеров Михайлова до реставрации составлял 70%. «И тем не менее здание было полностью сохранено», — указал председатель ТРО ВООПИиК.

Член совета ТРО ВООПИиК Глафира Ахмадуллина рассказала, как организация борется за мозаичные панно. Напомним, Комитет Татарстана по охране ОКН отказался включать в реестр памятников семь советских мозаик в Казани и Челнах.

— Мы запрашивали разъяснения [отказов] по мозаикам «Встреча гостей» и «Горячий чай» (они находятся в гостиницу «Татарстан» — прим. ред.). Комитет нам очень формально ответил, что административным регламентом не предусмотрено предоставление материалов, обосновывающих отказ. Неофициально они поясняют, что эти объекты являются частью здания и так поставить [на учет] нельзя, — рассказала она.

По словам Глафиры Ахмадуллиной, признание объектами культурного наследия полностью зданий, где расположены мозаики, избыточно, а российское законодательство позволяет ставить на учет только отдельные элементы. В ряде регионов мозаичные панно на стенах были признаны ОКН.

Были и радостные новости: комплекс мозаичных остановок на Матюшинском тракте получил временный статус обладающих признаками объектов культурного наследия, ведь в данном случае речь шла о защите не части строения, а всей остановки. Теперь предстоит ждать окончательного решения.

— По ним, надеюсь, вопросов у Комитета не возникнет. По остальным [мозаикам] мы все-таки рассчитываем обобщить все наши материалы и решить этот вопрос, — заключила она.

Координатор «Том Сойер Феста» Анастасия Гиззатова рассказала о планах движения на 2026 год. 18 апреля сезон откроют субботником в сквере «Казанские наличники». Основным объектом работ этим летом станет старинный двухэтажный дом в Адмиралтейской слободе на улице Столярова. Кроме того, в планах — работы в Храме трех святителей казанских в Люткино (Пестречинский район) совместно с движением «Куда текут ручьи» и субботник в усадьбе Гагариных (Теньки).

Кроме того, эта неделя станет в Казани «Неделей наследия». Горожан ждут экскурсии и лекции — анонсы будут опубликовано в соцсетях ВООПИК.

