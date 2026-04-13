Песков: Россия рассчитывает на контакты с руководством Венгрии

Россия намерена продолжать взаимодействие с Венгрией и уважает выбор народа страны

Россия рассчитывает на продолжение контактов с новым руководством Венгрии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия с уважением относится к выбору народа Венгрии.

Песков также сообщил, что предложение России принять иранский обогащенный уран остается в силе, однако на данный момент оно не было востребовано.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия готова предоставить любые услуги, которые могут способствовать деэскалации ситуации вокруг Ирана.

Ранее Песков заявил, что Россия нацелена на устойчивый мир, а не на перемирие.

Ариана Ранцева