СМИ: Иран и США проведут второй раунд переговоров в Исламабаде

Второй раунд прямых переговоров между представителями Ирана и США состоится в четверг, 16 апреля, в столице Пакистана Исламабаде. Об этом сообщил журналист издания Atlantic Араш Азизи, ссылаясь на информированный источник в Тегеране.

Данная встреча проходит на фоне усиления санкционного давления со стороны США.

Ранее президент Дональд Трамп подтвердил введение полной блокады всех судов, которые заходят в порты Ирана или выходят из них: блокада начала действовать в 17:00 по московскому времени. Также Трамп сообщил о готовности Ирана к заключению соглашения с США.

