ЕГЭ в России будут начинать не ранее 1 июня

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что правило начнет действовать на постоянной основе

Фото: Динар Фатыхов

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России теперь будет начинаться не ранее 1 июня. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет ТАСС.

По его словам, в текущем году это правило уже впервые применено и в дальнейшем станет постоянной практикой.

Музаев отметил, что решение принято во исполнение поручения президента.

Он подчеркнул, что перенос сроков начала экзаменационного периода позволит школам и выпускникам более четко и спокойно планировать подготовку, а также проведение выпускных мероприятий.

Ранее «Реальное время» писало, что Минобрнауки Татарстана утвердило результаты досрочного ЕГЭ по математике.

Ариана Ранцева