ЕГЭ в России будут начинать не ранее 1 июня
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что правило начнет действовать на постоянной основе
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России теперь будет начинаться не ранее 1 июня. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, пишет ТАСС.
По его словам, в текущем году это правило уже впервые применено и в дальнейшем станет постоянной практикой.
Музаев отметил, что решение принято во исполнение поручения президента.
Он подчеркнул, что перенос сроков начала экзаменационного периода позволит школам и выпускникам более четко и спокойно планировать подготовку, а также проведение выпускных мероприятий.
