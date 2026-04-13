305 методистов Татарстана могут получить денежные премии по 175 тысяч рублей

Претендовать на награду могут работники, соответствующие ряду требований: стаж работы не менее трех лет, основная должность методиста и постоянное проживание в РТ

Кабмин Татарстана введет новую программу поощрения работников образовательной сферы. Методистам, старшим методистам и руководителям информационно-методических отделов будет предоставляться денежное вознаграждение «Наш лучший методист». Документ проекта проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, ежегодно не более 305 специалистов смогут получить единовременную выплату в размере 172 414 рублей. Претендовать на награду могут работники, соответствующие ряду требований: стаж работы не менее трех лет, основная должность методиста и постоянное проживание в Татарстане.

Для получения поощрения необходимо победить в конкурсе, работать на полную ставку и представить индивидуальный методический проект. При этом специалист не должен был получать данную награду более двух раз ранее.

Отбор кандидатов будет проводить специальная комиссия, а выплаты будут производиться из республиканского бюджета в рамках утвержденных лимитов. Организацией конкурсного отбора займется Минобрнауки РТ.

Наталья Жирнова