Номинанты премии Тукая встретились с народом

Но не все могли объяснить, за что их надо наградить

Премию Тукая вручат в Кырлае. Фото: Динар Фатыхов

Все ближе 26 апреля, когда в очередной раз пройдет вручение Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая. В этот раз церемония будет организована в селе Новый Кырлай, где жил поэт. В начале апреля активизировались номинанты — в Литературном музее имени Тукая прошли вчера с восемью из 13 кандидатов.

Выдвигаться за одно и тоже можно три раза

В этом году Институт татарской энциклопедии и регионоведения выпустил книгу «Государственная премия Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая: справочник». Издание на двух языках, где собраны документы, связанные с этой наградой, а также короткие биографии победителей.

Из нее можно узнать, что в 1959 году премий было несколько: первая (15 тысяч рублей), две вторых (по 10 тысяч) и три третьих (по 7 тысяч). В 1965-м ее вернули после четырехлетней паузы (при первом секретаре Татарского обкома КПСС Фикряте Табееве) в связи с грядущим 80-летием поэта. И их стало две. По 1000 рублей (новыми!). В тогдашних правилах указано: «Произведения и работы могут быть выдвинуты не более трех раз». А музыкальные произведения необходимо было представлять в виде клавира, партитуры и в записи на магнитофонную пленку!

Постепенно, но что-то в премии меняется. К примеру, в 1977-м ее впервые получил кинорежиссер Виктор Беспалов за режиссерскую работу в фильмах «Татар гармуннары» («Татарские гармошки», 1971 г.), «Н. Җиһанов музыкасы» («Музыка Н. Жиганова», 1972 г.), «Кырлай» (1974 г.)

В 2004-м число премий — три, по миллиону рублей каждая. Всего в книге 282 лауреата. Первый в списке — оперный певец и режиссер Нияз Даутов, завершает список фотограф Рифхат Якупов.

Композиторы Фарид Яруллин, фольклорист Хамит Ярмухаметов, певица и композитор Сара Садыкова, поэт Роберт Ракипов получили ее посмертно. Что означает — даже у тех, кто был номинирован в почтенном возрасте, но не оказался в числе победителей, всегда есть шанс.

В этом году посмотреть на большинство из номинантов можно было в Литературном музее имени Тукая, где в погожий рабочий день собрались восемь из 13 номинантов. Понятно, например, почему не пришли актеры и театральные режиссеры — у них шли активные премьеры. Наверняка, и у других нашлись важные дела, в частности у художников Рабиса Саляхова и Рифката Вахитова, а также композитора Эльмира Низамова (впрочем, у него всегда есть другие варианты презентовать себя).

Эльмира Низамова вновь номинируют за «Кара пулат». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По понятным причинам не было альметьевцев: в этом году за возрождение этнического музыкально-поэтического наследия народов Поволжья на премию номинировали генерального директора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова, вместе с руководителем проектов в области культуры и сохранения наследия благотворительного фонда «Татнефть» Павлом Корчагиным, художественным руководителем ансамбля «Кадим Алмет» Эрдни Чавлиновым и мастером по изготовлению тюркских музыкальных инструментов Сергеем Вертелецким. Что ж, у Маганова есть шанс повторить успех лауреата 2018 года — гендиректора «Таттелекома» Лутфуллы Шафигуллина, который получил премию за участие в реализации значимых проектов в сфере культуры и вклад в возрождение духовности, сохранение национальных ценностей и исторического наследия народов, проживающих в Республике Татарстан).

Любопытно, что в 2026-м три номинанта выдвигаются на премию второй год подряд. Это поэт Рафис Курбанов: в прошлом году его номинировали за поэтический сборник «Рафис Корбан шигырьләре» («Стихотворения Рафиса Курбана»). В 2026-м — за книги «Әхмәров» («Ахмеров»), «Ватан» («Отчизна»), «Алиш», повесть «Танкисты». К слову, буквально на днях у писателя прошла презентация нового романа, повествующего о композиторе Султане Габяши.

— После того, как я ушел из Союза писателей, ушел на пенсию, то я переключился на прозу, — объяснил свой творческий путь Курбан, известный многим как детский поэт. За прозу Курбана номинировали и в 2024-м. А вообще, это его четвертая попытка.

Айдара Заббарова вновь номинируют за «Казанга Тукай кайткан». Реальное время / realnoevremya.ru

Вторые в списке — творческая группа спектакля «Казанга Тукай кайткан» («Возвращение Тукая»). Резеду Губаеву (Зайниеву), Айдара Заббарова, Эмиля Талипова выдвигают за то же произведение второй год подряд.

Также номинируется оператор Юрий Гвоздь. В прошлом году — за фильмы «Поэт на все времена», «Возвращение памяти», «Духовные родники Татарстана», «Краски памяти». В этом — за создание в кинематографе галереи образов выдающихся деятелей литературы и искусства Татарстана (среди них — Ильхам Шакиров, Сибгат Хаким, Харис Якупов, Хайдар Бигичев, Хасан Туфан, Равиль Шарафиев).

Гвоздь сумел завоевать внимание аудитории, подыскивая знакомые присутствующим названия. Он рассказал, что его мама, Галия Вафина, родом из села Кушлауч, что он первый казанский оператор, закончивший институт кинематографии, что он снимал еще спектакль «Беренче театр» («Первый театр»).

После годичной паузы вернулся в гонку и композитор Эльмир Низамов. Как и в 2024-м, его номинируют за оперу «Кара Пулат», неоднократно показанную в Болгаре.

Еще один кандидат — Наиль Маганов. Реальное время / realnoevremya.ru

Как сделать Тукаевскую премию круглогодичной

Как известно, победители конкурса красоты потом год выступают от лица премии. Хорошо бы и тукаевским лауреатам и номинантам и до и после получения премии появляться перед школьниками, рабочими, организовывать выставки, концерты. Важная, громкая, самая известная премия не должна оставаться праздником одного дня. Давно назрел вопрос о создании специального сайта, который мог бы стать своеобразной витриной искусства Татарстана за последние 68 лет.

Каждая такая встреча обнаруживает страшный секрет: создавшие немало если не прекрасного, но эффектного творцы не умеют себя презентовать! Говорят о чем-то общем, много благодарят всех и сразу.

Проще подать себя кинематографистам или, к примеру, хореографам. Поэтому самой долгой презентацией стало выступление директора Казанского хореографического училища Татьяны Шахниной, представлявшей творческий коллектив КХУ. Учебное заведение номинируют за постановку балета «Заколдованный мальчик» Загида Хабибуллина (2024 г., либретто по мотивам татарских народных сказок и произведений Г. Тукая), а также за детские балеты-сказки «Белоснежка и семь гномов», «Щелкунчик» «Аленький цветочек», «Морозко», «Снежная королева».

Алексей Барыкин (справа). Ильдар Ягафаров (слева). предоставлено пресс-службой «Татаркино»

Шахниной было что показать небольшому залу помимо отрывков из «Заколдованного мальчика»:

— Все спектакли проходили при полных аншлагах. Я думаю, что, в принципе, их посмотрели более миллиона детей, — указала она, после чего отметила, что работа шла не только в хореографической сфере. Для оркестровки училищу предоставили только два клавира, один 1960-го, а второй 1972 года. К ним сложно было прикоснуться, отметила Шахнина. Также был изменен сценарий, в частности из прошлых редакций были убраны персонажи не из тукаевских сказок.

Занятно, но постановку делал Александр Полубенцев. Он премию Тукая получил в прошлом году, но за балет «Иакинф».

— У нас был учебный процесс, который ни в коем случае не останавливается ни на минуту. У нас днем продолжается учеба, а вечером в шесть часов начинается репетиционный процесс, — рассказала Шахнина о работе. — Полубенцев приезжал: 10 дней в сентябре, 10 дней в ноябре и ставил 4 дня перед премьерой.

Высоки шансы на премию у группы кинематографистов во главе с Алексеем Барыкиным, снявшим цикл документальных фильмов об СВО: «Кормильцы», «Голоса из колыбели», «Дорога», «Казань — Лисичанск». По словам Барыкина, это лишь самые новые ленты, а всего съемочная бригада отсняла 130 часов материала.

Рафис Курбан. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Поэты читали, певцы вспоминали

А вот у Курбана в этом году два сильных конкурента. Союз писателей республики внезапно выдвинул двух поэтов. Ильсияр Иксанову — за поэтический сборник «Үткелләрне үтү — дөнья көтү» («Жизнь пройти — перевалы перейти»). И Лилию Гибадуллину — за сборник стихотворений и поэм «Дәвамы бар» («Продолжение следует»). У последней — и это, кажется, единственный пример масштабной презентации — 4 марта в Камаловском театре прошел музыкально-поэтический вечер по ее стихам. Поэтому, наверное, Гибадуллина в своей короткой речи ограничилась чтением стихотворения.

— В сборнике я собрала свои лучшие стихи, я его назвала бы выжимкой своего творчества, — отметили Иксанова. — Наверное, каждый человек высоко оценивает свое творчество, но ему нужна оценка читателей и литературных критиков.

Список художников ограничился Владимиром Акимовым. Он номинировался за выставки «Мое чувашское Ендурайкино» и «И снова о вечном…».

А список музыкантов был представлен 85-летним певцом Шамилем Ахметзяновым. Он также продемонстрировал свой талант с помощью архивного видео и заметил:

— Минтимер Шарипович всю жизнь был моим поклонником, говорил: «Шамиль, как ты песню «Арча» («Арск») никто не поет. Поднял вопрос о Тукаевской премии, а я отказался, потому что были проблемы с квартирой, думал, если соглашусь, останусь без квартиры...