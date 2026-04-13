Казань вошла в топ-10 популярных направлений для летнего отдыха в России

Средняя стоимость аренды жилья в столице Татарстана составляет 5 590 рублей за сутки

По данным исследования ЮMoney и сервиса бронирования «Суточно.ру», Казань заняла достойное место среди самых востребованных городов для летнего отдыха. Средняя стоимость аренды жилья в столице Татарстана составляет 5 590 рублей за сутки.

Аналитики отмечают значительный рост интереса россиян к планированию летнего отдыха. Уже в марте начался активный этап бронирования жилья и туристических услуг. В целом по России спрос на аренду летнего жилья вырос на 10% по сравнению с прошлым годом.

Примечательно, что туристы стали более требовательными к условиям проживания. При выборе жилья особое внимание уделяется наличию Wi-Fi, кондиционеров, изолированных комнат и парковочных мест. Популярным становится формат экодомов и глэмпингов.

В лидерах по бронированию традиционно остаются Санкт-Петербург (5 890 руб.), Сочи (5 890 руб.) и Москва (5 760 руб.). Однако казанское направление демонстрирует стабильный интерес среди отдыхающих, что подтверждает растущую привлекательность города как туристического центра.

Средняя стоимость суток проживания по России составила 5 710 рублей, показав умеренный рост на 4% за год. Туристы все чаще выбирают формат длительного отдыха, планируя поездки заранее.



Наталья Жирнова