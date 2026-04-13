Рустам Минниханов посетил филиал КФУ на 10 тысяч кв. метров в Каире

Профессорско-преподавательский состав университета насчитывает 214 человек

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Рустам Минниханов посетил каирский филиал Казанского (Приволжского) федерального университета, который находится на территории медицинского комплекса, сообщает пресс-служба раиса Татарстана. Площадь образовательного учреждения составляет 10 тысяч квадратных метров.

Филиал начал работу в 2023 году. Сейчас здесь обучается 2023 студента по направлениям «Лечебное дело», «Стоматология» и «Фармация». В ближайшее время планируется открытие факультетов искусственного интеллекта и физиотерапии.

Сообщается, что профессорско-преподавательский состав насчитывает 214 человек, среди которых как выпускники КФУ, так и специалисты из ведущих университетов России и Египта.

Глава попечительского совета компании Modern Group Валид Деабес отметил значимость открытия филиала КФУ как примера академического партнерства между Россией и Египтом. Он подчеркнул, что при выборе университета ориентировались на ведущие образовательные учреждения и высоко оценили потенциал Татарстана. Деабес предложил развивать совместные научные проекты для обеих стран.

— Вы показываете пример того, как должна быть организована работа, — заявил раис республики во время визита.

Напомним, что Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Египет. Его встретили в аэропорту Каира представители власти Египта и российской дипмиссии.



Наталья Жирнова