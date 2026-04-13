Новости общества

10:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Абашев: четырех пострадавших работников «Нижнекамскнефтехима» выписали из РКБ

16:43, 13.04.2026

В медицинском учреждении продолжают лечение еще два пациента

Фото: Мария Зверева

Сегодня из Республиканской клинической больницы выписаны четыре сотрудника, которые пострадали в результате происшествия на предприятии «Нижнекамскнефтехим».

В медицинском учреждении продолжают лечение еще два пациента. По информации главы Минздрава Татарстана Альмира Абашева, состояние оставшихся пациентов оценивается как удовлетворительное.

Ранее в республике отменили режим ЧС после пожара на НКНХ. В результате происшествия на территории предприятия погибли 12 человек, среди них сотрудники НКНХ, треста «Татспецнефтехимремстрой» и пожарной службы.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

Читайте также