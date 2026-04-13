Абашев: четырех пострадавших работников «Нижнекамскнефтехима» выписали из РКБ
Сегодня из Республиканской клинической больницы выписаны четыре сотрудника, которые пострадали в результате происшествия на предприятии «Нижнекамскнефтехим».
В медицинском учреждении продолжают лечение еще два пациента. По информации главы Минздрава Татарстана Альмира Абашева, состояние оставшихся пациентов оценивается как удовлетворительное.
Ранее в республике отменили режим ЧС после пожара на НКНХ. В результате происшествия на территории предприятия погибли 12 человек, среди них сотрудники НКНХ, треста «Татспецнефтехимремстрой» и пожарной службы.
