Мэрия Казани ответила на жалобу из-за незаасфальтированных дыр на улицах Кулагина и Авангардной

Администрация сообщила о ремонте, который запланирован до 31 мая

Мэрия Казани ответила на жалобы из-за незаасфальтированных дыр на улицах города. Местный житель пожаловался в комментариях под постом «Реального времени» на ямы.

— Раскопают асфальт, закопают землей, гравием и забудут заасфальтировать, — написал пользователь. Он пожаловался на подобную ситуацию по ул. Кулагина и Авангардной, вдоль школы №114.

На комментарий ответила администрация города, которая заявила, что, по данным комитета ЖКХ, по ул.Кулагина, 6 благоустройство планируют восстановить ориентировочно до 31 мая. На счет ситуации на улице Авангардной ответа не поступило.

Пользователь также обратил внимание и на другие проблемные участки, на что мэрия ответила:

— Передали замечания Администрации района. Напомним, что адресные замечания можно оставлять в системе «Народный контроль» — там по установленной схеме идет переназначение ответственной за участок структуре.

Напомним, что на ремонт дорог трех районов Казани направят 1 млрд рублей.

Наталья Жирнова