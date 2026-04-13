«Штраф должен быть таким, чтобы бизнесу стало экономически невыгодно нарушать требования»

Экономист предложил повысить штрафы для бизнеса в России до европейского уровня, чтобы предприниматели стали выполнять требования налоговой службы

Налоговые органы начали отправлять малому бизнесу уведомления о наличии признаков дробления бизнеса. Некоторых предпринимателей даже вызывают в ФНС для дачи объяснений. Как сообщили эксперты «Реального времени», предприниматели дробят бизнес для того, чтобы меньше платить налогов, однако за такое нарушение их ждет штраф. Подробнее — в материале «Реального времени».

Налоговые органы стали отправлять малому бизнесу уведомления о наличии признаков правонарушения или вызовы для дачи пояснений о причинах дробления бизнеса. Согласно статистике Союза бухгалтеров, такие «письма» получают предприниматели из разных регионов, в том числе Татарстана, а также Москвы, Московской области, Краснодарского края, Екатеринбурга и других российских субъектов, пишут «Ведомости».

Предприниматели «дробят» бизнес ради льготного налогообложения. Дело в том, что в 2026 году заработала налоговая реформа, согласно которой для бизнеса снизили размер максимального дохода, при котором надо платить НДС, а именно с 60 млн до 20 млн рублей. Чтобы крупный бизнес мог мимикрировать — иными словами, продолжать вести свои дела и платить меньше налогов, — он делит свою унитарную компанию на формальное количество мелких предприятий. Об этом «Реальному времени» сообщил финансовый аналитик Михаил Беляев.



— Задача бизнеса в данной ситуации — раздробить предприятие таким образом, чтобы каждая из малых компаний могла обладать тем оборотом, который позволяет подлезть под планку льготного налога. Пример: есть предприятие, которое работает под единым управлением, единой командой, у него есть определенные цеха. В этом случае оно оформляет каждый цех, как отдельную малую кампанию, а далее эти предприятия начинают взаимодействовать между собой на хозяйственной основе, — объяснил Беляев.

Он напомнил, что ранее в России уже фиксировали случаи, когда бизнес «дробили» блогеры. Причем современные компьютерные технологии, по его словам, позволяют это сделать легко и быстро. Итог подобных махинаций — налоговые службы недополучают существенную часть налогов.

— Для сравнения: если обычные предприятия платят 13% налога, то корпоративные — 20—22%. Однако если вы индивидуальный предприниматель, работающий с физлицами, то заплатите 4% налогов, а если с юрлицами — 6%. Разница приличная, — поделился экономист.

Беляев также допустил, что, скорее всего, уведомления коснулись бизнеса во всех городах и регионах России, но упоминание крупных субъектов, таких как Татарстан, Москва и Подмосковье, может быть связано с большим количеством открытых бизнес-проектов.

За незаконное «дробление» бизнеса предпринимателя ждет штраф в размере от 20 до 40% от общей суммы недополученных налогов. Об этом «Реальному времени» сообщил юрист, руководитель МОО «Центр правопорядка в городе Москве и Московской области» Александр Хаминский.



— У нас есть базовое значение штрафа за подобные нарушения — 20% от суммы неуплаченных налогов, но он назначается только в том случае, если предприниматель при подсчетах совершил ошибку. Если же налоговая служба установит, что налогоплательщик умышленно уменьшал налоговую базу, то размер штраф увеличивается в два раза, до 40%, — сказал Хаминский.

Он также обратил внимание, что сегодня налоговые органы получают электронную отчетность через автоматизированную информационную систему «Налог 4». Если она выявляет нарушения или риски нарушения законодательства, то строчка начинает подсвечиваться красным светом. Данная система даже получила название «светофорка», рассказал юрист. В дальнейшем бизнесмена приглашают в налоговый орган для дачи объяснений и предлагают в добровольном порядке уточнить налоговые обязательства.

— Если предприниматель добровольно соглашается все оплатить, то может избежать штрафа. Однако даже в этом случае ему придется заплатить пенни. В случае, когда нарушитель отказывается платить при явных признаках незаконной оптимизации, то назначается выездная налоговая проверка, и уже, так сказать, наказание наступает в полном объеме, — резюмировал Хаминский.

Сейчас предпринимателей, которые незаконно «раздробили» свой бизнес начнет штрафовать налоговая служба, считает Беляев. Однако он призвал поднять штрафные санкции для таких нарушителей до европейского уровня, чтобы бизнесу стало невыгодно их нарушать:

— В Западной Европе, например, на фоне повышения цен на бензин власти, чтобы остановить произвол, разрешили бензоколонкам повышать цены только один раз в день — в 12:00. За нарушение данного требования бензоколонку штрафовали на 100 тыс. евро. В Польше и вовсе рассчитывали среднюю цену бензина в день и объявляли этот ценник премьер-министру. Причем на следующий день они штрафовали АЗС, у которых средняя цена топлива была выше рассчитанного показателя, а размер штрафом — 1 млн золотых или 250 тыс. долларов.

Он подчеркнул, что сегодня в России штрафы для бизнеса за разные нарушения достаточно низкие и сопоставимы с выручкой предприятия за 1 минуту работы. При этом депутаты часто еще оценивают возможности бизнеса оплатить те или иные санкции, обратил внимание аналитик.

— Штраф должен быть таким, чтобы бизнесу стало экономически невыгодно нарушать требования. В России же штраф — это фактически покупка разрешения на продолжение нарушения, которое бизнес может оплатить из своей прибыли. Когда же он станет экономически невыгодным, то нарушения прекратятся. Штраф и создан для того, чтобы ты больше не совершал противозаконных действий, — резюмировал Беляев.