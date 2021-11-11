В Челнах осудили завотделением Центра гигиены и эпидемиологии в РТ за мошенничество в особо крупном размере

Фото: Ирина Плотникова (на фото слева — Алексей Токарев)

В Набережных Челнах городской суд вынес приговор заведующему отделом физических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РТ» Ильдару Султанову и его знакомому Алексею Токареву за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Их лишат свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

В период с 19 июля по 1 августа 2019 года Султанов исполнял обязанности главного врача филиала центра. Пользуясь своим служебным положением, вместе с Токаревым он проводил лабораторно-инструментальные исследования на объектах строительства. Причем договоры с застройщиками заключались не через ФБУЗ, а силами подконтрольных Токареву юридических лиц.

Фото: Ирина Плотникова (на фото — Ильдар Султанов)

Поступавшие от застройщиков средства для филиала центра хранились на подконтрольных Токареву счетах. Подведомственные ему юридические лица не имели соответствующих специалистов, лаборатории и разрешения на исследования. В общей сложности было похищено свыше 2 млн рублей, сообщает пресс-служба челнинского суда.

Недавно в Татарстане обвинили в мошенничестве местного жителя. Предприниматель присвоил более 1,7 млн рублей.

Диана Жиленкова