РСЧС предупредила о сильном ветре и тумане в Татарстане
В Татарстане ночью, утром и днем 14 апреля ожидаются ветер 15–16 м/с, туман и местами гроза
Экстренная информация РСЧС сообщает о неблагоприятных погодных условиях на территории Татарстана и в Казани.
По данным ведомства, ночью, утром и днем 14 апреля ожидается сильный ветер с порывами 15—16 м/с, туман, а также местами возможны грозы.
РСЧС предупреждает, что неблагоприятные погодные явления могут сохраняться в течение суток с указанной даты.
