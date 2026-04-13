В Татарстане увеличили лимиты по программам льготного лизинга

В республике максимальные суммы финансирования по ключевым лизинговым программам повышены до 40 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Министерство экономики Татарстана сообщило о повышении доступности финансирования для приоритетных категорий предпринимателей.

В рамках изменений увеличены максимальные лимиты по ключевым лизинговым программам. Они были удвоены по ряду продуктов и достигли 40 млн рублей.

По программе «Лизинговая поддержка участников СВО» лимит увеличен с 20 до 40 млн рублей. Она предназначена для предпринимателей — участников специальной военной операции, членов их семей, а также работодателей, чьи сотрудники находятся в зоне СВО. По условиям программы доступен льготный лизинг под 5% годовых при авансовом платеже от 15%.

По программе «Устойчивое развитие» лимит также увеличен с 20 до 40 млн рублей. Процентная ставка по продукту составляет 9,5% годовых, срок лизинга — от 13 до 60 месяцев. Авансовый платеж начинается с 15%, при этом возможно снижение до 0% при предоставлении поручительства Гарантийного фонда Татарстана.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По продукту «Исламский лизинг (иджара)» сумма финансирования увеличена с 15 до 30 млн рублей. Срок лизинга составляет от 13 до 60 месяцев, обеспечительный платеж — от 10% стоимости предмета лизинга.

Отмечается, что меры реализуются в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

По словам зампреда правительства РТ — министра экономики Мидхата Шагиахметова, лизинг является ключевым инструментом инвестиционных проектов и технологического обновления предприятий.

В 2025 году предпринимателям Татарстана была оказана поддержка на приобретение оборудования в объеме около 300 млн рублей по программам льготного лизинга. Средства направлялись преимущественно на закупку отечественного оборудования, в том числе в пищевой, металлообрабатывающей и химической промышленности.

Ариана Ранцева