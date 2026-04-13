Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр выступил за сохранение поставок нефти из России

Он выразил надежду, что после завершения украинского конфликта ЕС пересмотрит и снимет антироссийские ограничительные меры

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что страна продолжит закупать российскую нефть. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам политика, Венгрия не намерена отказываться от этих поставок, несмотря на действующие санкции Евросоюза. Кроме того, Мадьяр выразил надежду, что после завершения украинского конфликта ЕС пересмотрит и снимет антироссийские ограничительные меры.

— Венгрия не прекратит закупки российской нефти, — приводит Bloomberg слова Мадьяра.

Россия рассчитывает на продолжение контактов с новым руководством Венгрии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Наталья Жирнова