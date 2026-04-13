ФСБ раскрыла схему манипулирования акциями через телеграм-каналы

По данным ведомства, с 2023 по 2024 год публиковались призывы к сделкам, что влияло на котировки российских ценных бумаг

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту манипулирования рынком акций с использованием телеграм-каналов.

По данным ФСБ, в период с 2023 по 2024 год фигуранты воздействовали на стоимость ценных бумаг для совершения обратных операций по искусственно сформировавшейся цене.

Сообщается, что операции сопровождались публикациями в телеграм-каналах «РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ», где размещались призывы к покупке или продаже активов.

В результате, как утверждают в ведомстве, это существенно влияло на котировки российских ценных бумаг на фондовом рынке. Всего зафиксировано более 55 тыс. незаконных сделок.

По данным ФСБ, фигуранты извлекли преступный доход в особо крупном размере.

Следственный комитет уточнил, что использовалась стратегия Pump & Dump («накачка и сброс»), при которой цена актива искусственно увеличивалась за счет агрессивных покупок с последующим извлечением прибыли на обратных операциях.

Банк России установил факты манипулирования рынком на организованных торгах Московской биржи при сделках с бумагами ряда эмитентов. Сделки, по данным ЦБ, совершались по личным счетам физических лиц, связанных с деятельностью компании PFL Advisors.

МВД сообщило об аресте трех мужчин, использовавших телеграм-каналы для участия в схеме.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 185.3 УК РФ. Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 1 млн рублей.

